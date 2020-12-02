消保官靳邦忠（中）依違反消保法裁罰丁姓業者120萬元，新竹縣市國稅局都派員到場了解該案做筆錄。（新竹縣消保官辦公室提供／羅浚濱新竹傳真）

在新竹市開廣告公司的丁姓業者，未經代銷公司授權同意，利用LINE群組開說明會銷售竹北市某建案，向購屋民眾收取「預約金」，並製造建案「漏夜排隊」的假新聞，消保官靳邦忠調查後依違反消保法裁罰120萬元，丁姓業者來拿裁罰書時表示「無異議！」

內政部為嚇阻房屋訂購單（紅單）炒房問題，11月在台北、桃園及新竹展開2次聯合稽查行動，新竹縣是目前唯一對違規業者開罰，1日通知丁姓業者到消保官辦公室簽收裁罰書，新竹縣市國稅局都到場了解該案做筆錄，靳邦忠特別強調「收多少罰多少」，將做為紅單裁罰依據。

靳邦忠說，丁姓業者透過手機10個LINE群組，稱其運用通路取得建商準備開賣的消息，開8場說明會販售竹北某建案訂購單（紅單），向有意買房的民眾收取5到20萬元的「預約金」或「保留金」，1百多張訂單共收1500萬餘元。

丁並利運網路製造建案「漏夜排隊」的假新聞，引發代銷公司公開澄清，建案並未授權給丁銷售，丁在調查時坦承有72人簽約，收款782萬元，並全數附加利息還給消費者。

靳邦忠說，丁以手機LINE群組銷售建案「紅單」，伺機與建商或代銷公司談判，將消費者的「預約金」轉成佣金的手法，嚴重扭曲預售屋經濟市場的交易功能，是否誠實報稅？令人質疑，而代銷公司已聲明未授權給丁銷售，丁應知建案已無簽約可能，卻仍繼續開說明會向消費者收取訂購金，已違反消保法相關規定。

靳邦忠指出，此案有8名消費者投訴，以每件15萬元訂金價做為罰鍰，合計裁罰丁姓業者120萬元，但日後將以「收多少罰多少」的標準，做為紅單裁罰依據，期杜絕紅單炒作房價的行為。

(中時 )