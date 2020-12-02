市場調查機構TrendForce表示，受惠於旺季帶動、中國品牌搶占華為遭美制裁後釋出的市場，第三季全球智慧型手機產量達3.36億支、季增20％，是近年來單季最大漲幅，第四季中國品牌仍將積極分食華為退出後的空間，加上iPhone新機挹注，預估第四季產量將達3.51億支，季增4％，今年全年產量12.46億支仍比去年少了11％，預期明年可望恢復正成長，產量有機會達13.58億支。

TrendForce表示，三星第三季智慧型手機產量為7,800萬支、位居全球第一，季增近42％，反映該品牌的主要銷售區域歐洲、美國市場回溫，隨著歐、美等地的節慶前舖貨潮結束，以及蘋果新機發表的排擠效應，預估三星第四季生產量將下修至約6,200萬支。

OPPO、小米第三季的產量分別為4,500萬支、4,450萬支，季增64％和51％，由於產量接近，故並列全球第二，OPPO、小米、Vivo都為了搶食華為被迫退出手機市場後的市佔率而積極備料、提高生產目標，TrendForce預估第四季將延續第三季這種狀況，可是，晶圓代工產能吃緊將限制手機產量，預估OPPO、小米第四季產量為4,700萬、及4,600萬支，僅能較第三季小增4.44％、3.2％。

另外，蘋果受到新機延後發表影響，第三季產量僅4,200萬支，季增2％，在新機挹注下，TrendForce預期第四季蘋果產量將上看7,410萬支以上，季增率高達76.4％。

相較之下，第三季華為生產量為4,200萬支、季減19％，由於第四季華為僅有少量旗艦新機推出，TrendForce預估，第四季華為產量將下修至3,000萬支。值得注意的是，TrendForce認為，若零組件供應商持續未能取得對華為的出貨許可，華為將在2021年第一季末、第二季面臨零組件供給斷層。

Vivo同樣為了搶占華為釋出的市占而提高產量，第三季產量達3,000萬支、季增13％，第四季則可望達3,500萬支，季增率16.6％，近期中印關係緊張，對於以海外市場主力放在印度的OPPO、小米、Vivo帶來不少壓力，雖然這些中國品牌仍以極具競爭力的價格優勢，印度市占率暫時未受影響，然而若中印政治關係持續對立，中國品牌的發展也將受限。

TrendForce表示，今年全球智慧型手機產量預估為12.46億支、年減11％，展望2021年可望逐漸擺脫疫情影響，產量有機會達13.58億支、年增9％，另外，隨著將5G手機晶片向下擴展至中、低階手機，可望帶動5G手機滲透率由今年的兩成、上升至明年的四成。

(工商 )