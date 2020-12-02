鎖定節慶交換禮物市場，台北神旺飯店普諾麵包坊推出多款應景造型烘焙商品，營造聖誕氣息，搶攻聖誕「換禮」商機，16款應景烘焙包含甜鹹兼備的麵包聖誕必吃的薑餅，與造型慕斯蛋糕，多以草莓及黑巧克力淋面裝飾，並搭配手繪表情的甜麵包有「聖誕老公公」、「拐杖熊」、「聖誕棒棒糖」和「聖誕熊甜筒」。

神旺飯店表示，「聖誕熊甜筒」去年聖誕檔期、一周賣出500個，相當受到歡迎。將熱狗偽裝成紅蘿蔔的「聖誕兔」則是讓人會心一笑的鹹口味麵包。其他還有各種造型的糖霜薑餅、適合一人獨享的「聖誕樹蛋糕」與適合派對或闔家分享的6吋「聖誕熊蛋糕」。多樣送禮選擇，價格自50元起，即日起至12月25日於忠孝門市限量供應。

好吃，更要好拍！神旺飯店2020聖誕系列商品，維持一貫「相機先食」風潮，創意搭配巧手，將麵團揉製成各式應景造型，俏皮模樣擬真，讓人捨不得入口。人氣最高的「聖誕熊甜筒」，帶有濃郁可可氣息，巧克力口味麵團揉入蔓越莓、葡萄乾增添味覺層次，討喜模樣讓大人、小孩都忍不住許願擁有。嚐來蓬鬆香柔的「聖誕老公公」是先將易塑形的法式麵糰疊放於特製牛奶麵糰，再經純手工捏製臉型，完美呈現聖誕老人和藹可親的圓潤立體感。「草莓聖誕棒棒糖」與「巧克力聖誕棒棒糖」主體是大理石麵包，多層次口感搭配五彩巧克力脆球以及巧克力醬，甜蜜誘人。

擅長製作慕斯蛋糕的神旺西點主廚余振堯，為即將到來的聖誕節設計了適合闔家分享的６吋「聖誕熊慕斯蛋糕」，上層蛋糕是戴上小巧聖誕帽的小熊造型，澆淋焦糖牛奶鏡面醬，嚐來香甜無比；下層的慕斯蛋糕，揉入清爽果香，將「榛果柚子慕斯」搭配「牛奶巧克力香緹」，香濃不膩口。常見於法式甜點的香緹鮮奶油不同日式或美式蛋糕多將鮮奶油用做表層裝飾，濃郁滑順的口感，常被用作泡芙內餡或是甘納許醬基底，是賦予甜點風味不可或缺的元素。主廚選用乳脂肪高於30%的鮮奶油，以冰鎮過的容器盛裝，維持低溫狀態攪打直到鮮奶油呈現柔軟且蓬鬆的狀態再加入溫熱的巧克力醬，如此便成了帶有牛奶和可可風味的香滑香緹。每個售價1,000元。

沒空佈置聖誕樹，那就直接把「聖誕樹蛋糕」帶回家吧！普諾麵包坊節慶限定商品，以烤得金黃酥香的塔皮，承載著「百香蘋果慕斯」與「紅茶杏仁蛋糕」，其中，畫龍點睛的「日式紅茶凍」帶有濃厚茶韻與Q彈嚼感，外層則以「抹茶鮮奶油」打造翠色綠葉，最後點綴上多彩巧克力球，高顏值、超吸睛。每個售價180元。

薑餅是歐洲聖誕節的傳統點心，原料除了做餅乾基本的麵粉、糖、油，還加了肉桂和時至今日仍需仰賴進口的「薑」，香氣獨樹一格，薑的溫熱特性也為寒冬增添了幾分暖意。普諾麵包坊為了即將到來的聖誕佳節，推出多款以天然食材調色，並手工細心繪製的糖霜薑餅，款式包含經典造型的「薑餅人」、「聖誕老公公」、「雪人」、「聖誕樹」等，畫風細膩可愛的薑餅，絕對是PARTY必備的點心。另有販售可嚐到薑餅本身原味的「綜合薑餅包」，每份包裝含有7~8片無糖霜的造型薑餅，隨機供應的餅乾有薑餅人、聖誕樹、鈴鐺等應景款式，每包售價190元。

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