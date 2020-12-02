受到全球節慶旺季消費需求及供應鏈因疫情斷鏈等影響，印度手機廠商的手機晶片組庫存嚴重短缺，印度政府正聯繫台灣聯發科，盼對印度增加晶片組供應。

印度與中國部隊5月初起在拉達克東部爆發對峙與45年以來最嚴重衝突後，印度政府正採取對中國產品的限制及通關延後等措施，希望擺脫對中國進口商品和零件的依賴；而原本已被中國品牌手機性價比策略打到幾乎退出市場的印度本土品牌手機，也想趁此機會捲土重來。

印度經濟時報（Economic Times）今天報導，一些印度智慧型手機製造商向印度政府反映，在全球供應鏈受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情影響而出現緊縮的情況下，聯發科把大部分晶片組出貨給中國智慧型手機廠商，印度廠商則受歧視，但聯發科否認此一指控。

聯發科表示，全球半導體業和生態系統都面臨各種短缺，主因武漢肺炎和其他供需市場的力量導致供應鏈中斷，例如全球第五代行動通訊技術（5G）的部署加速也是促成短缺因素之一。

聯發科在聲明中強調，公司始終與全球客戶和合作夥伴平等合作，向他們提供晶片組。

針對印度客戶，聲明說，聯發科在印度歷史悠久，包括對業務、客戶和合作夥伴的支持，也將不斷與印度品牌及晶片設計公司合作，確保最先進的設計、開發和交付設備等符合自力更生的策略。

聯發科印度分公司過去在台灣人領導下，曾主動聯絡其他台灣供應鏈廠商，為印度本土廠商提供手機晶片設計與相關方案的培訓課程，獲得印度政府出資支持，同時也利用雲端技術協助印度遠端醫療發展；但在換成印度人擔任總經理後，就此沉寂下來，協助印度手機產業發展的上述計畫也停止。

知情人士指出，由於中美貿易戰，美國對華為採取限制使用美國技術和半導體製造措施，導致華為在這些措施9月開始執行的前兩年，就大量採購晶片組囤貨，也是導致晶片組短缺的因素之一。

這篇報導引述知情人士說，印度政府因擔心印度本土手機品牌若缺乏晶片組供應，可能讓這些公司在政府提供的相關獎勵生產計畫下，達成2021財政年度目標受到影響，已決定介入解決問題。

印度手機協會會長莫辛德羅（Pankaj Mohindroo）表示，像Lava和Micromax等印度領導手機廠商正遭受晶片組短缺之苦，尤其是聯發科的晶片組短缺，印度政府已了解這一點，正透過適當管道與聯發科高層接觸。

印度智慧手機製造業資深主管說，晶片組短缺的嚴重性已經達到需求95%以上。

智慧型手機業一名資深主管指出，申請獎勵措施的印度公司必須在明年3月前達到生產目標，才能獲得獎勵，但公司仍不知道是否能獲得晶片組的大量供應。

(中央社)