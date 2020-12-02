【愛傳媒左化鵬專欄】11月30日中午，應香港知名的大製片家李時蓉大姐的邀宴。

遇見了幾十年不見的吳顯申大哥，他依然精神矍鑠，神采飛揚。餐後，我們尋了附近的一家咖啡廳敘舊，閑談過往。

吳顯申大哥，民國五十八年進中央社，是我的前輩。當年，他師大社教系新聞組畢業，因成績優異，被中央社延聘，一段時間，跑社會和體育新聞？

其後，又挑起採訪國會新聞的大樑，他眼光獨到，嗅覺敏銳，不斷的有獨家新聞，表現相當出色。後來，出任了香港分社副主任、特派員，和新加坡特派員。

在他外派記者生涯中，有一段特殊的際遇，讓他印象深刻。一九九四年，印尼首富林紹良為了回饋故鄉，在福建省福清投資建設「元洪開發區」，香港分社的吳大哥，受邀參加了開幕儀式。

那天，坐在他身旁的是一位態度謙和、溫文儒雅的地方官員，吳大哥發揮記者本色，對這位貴賓做了專訪。

他怎會料到，二十六年後，這位閩江大學校長、福州市人大常委會主任的地方官員，竟會一躍成為中共的國家主席。

吳大哥也成了台灣記者貼身採訪習近平主席的第一人。他還記得，當年習主席告訴他，不要回顧過去的歷史，兩岸應消除歧見，共同攜手向前走，並歡迎他帶家人，到大陸各地多走走、多看看。

昔日中央社的英俊小生吳大哥，多年前退休後，轉身投入港澳台慈善基金會，擔任顧問職，目前正忙著籌備基金會本月底在台灣的「愛心獎」頒獎典禮。我們依依分手，相約下個月擇日再相見。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)