高市府水利局外包商2名工人1日下午在鹽埕區大公路進行清淤工程，卻暈厥在3公尺多的人孔中，被發現時已經沒有生命跡象，經過搶救仍然不治，透過監視器發現，2名工人陸續下人孔後就沒上來，在人孔中長達4個多小時才被發現，但水利局指出，工人沒有按照相關程序就直接進入人孔，已經違反契約規定，將依法對包商開罰20萬元。

從監視器畫面發現，進行清疏作業的第1名工人在下午16時52分左右先進入人孔後沒多久，另1位原本站在地面上的工人疑似看到同事出意外後，慌張地也進入人孔中，感覺是想要將他救起，但2名工人下去後就未曾再回到路面，長達晚間21時許才被救出。

當時發現工人暈厥在人孔洞內的是鹽埕分局的巡邏員警，當時行經案發地，發現一輛工程車停在路中，卻沒有看到施工人員，拿手電筒往洞內一照，才發現2名工人倒臥在人孔洞內，立即通報警消人員到場救援，經過搶救2人仍然都回天乏術，家屬看到遺體後崩潰痛哭，悲痛欲絕。

水利局表示，此工程是下水道污水清疏作業，平常接獲民眾陳情且經過巡查後，他們都會派員進行疏通工程，一般都是2人一組進行作業，1人在工程車操作沖洗設備的機器，另1人則在洞口將管線伸入洞內，一般情況作業人員並不會下到洞內。

水利局指出，此清淤作業一天大約會接到10到20件的工程，以往從未發生過在進行清淤作業時，有人員下到人孔中的案例，他們研判施工人員是因為清淤過程中，發現遇到障礙，所以想下到人孔進行排除，才會因而吸入過多沼氣導致憾事發生。

水利局表示，今年9月同一地就已經接獲通報，也進行過清淤工程，所以研判工人為了排除洞內油汙堵塞問題或有其他障礙，才會因而入洞，但無論原因為何，都應先進行回報，若有需要進入人孔洞作業，必須以完整的裝備且作相關安全檢測後才能入洞，直接下人孔已經嚴重違反契約規定，水利局將依法對包商開罰20萬元。

(中時 )