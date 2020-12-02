根據內政部營建署統計，6都公共汙水下水道普及率台中居第4位。台中市議員邱素貞、蕭隆澤、陳淑華與謝明源2日聯合質詢時表示，希望水利局加強宣導，加速推動汙水下水道的建置，提升居家生活環境品質。水利局表示，住戶自行改管或讓出後巷空間會因房屋結構、裝潢、材質等，產生不一樣的費用，故每戶所需的費用不盡相同。

邱素貞指出，汙水下水道是環境改善的指標，城市進步的表徵被譽為「看不見的工程」。根據內政部統計6都公共汙水下水道普及率比較，台北市最高84.17％、新北市66.33％、高雄市45.69％、台中市為21.93％、台南市21.54％、桃園市16.03％，6都中只贏過桃園市與台南市，居第4位。

邱素貞說，水利局業務工作報告截至今年7月底，台中市累計接管戶數有21萬7593戶，預計今年底可望突破22萬戶；在盧秀燕市長任內接管戶數，是否有信心達到30萬戶？希望水利局加強宣導，加速推動汙水下水道的建置。

水利局表示，住戶自行改管或讓出後巷空間，係屬私人採購行為，該局為便民在網站上有約20家廠商可供住戶詢價，住戶也可找其他廠商或自己認識廠商詢價，來找尋合適廠商辦理。該局也成立「汙水用戶接管服務團」，住戶可透過服務團了解如何配合用戶接管及尋求相關用戶接管的幫助。

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(中時 )