台中市警察局霧峰分局大里分駐所，日前警所前，開來一輛車子，且喇叭直響，值班員警覺得事出有因，急忙跑上前查看，原來坐於乘客座的洪男，癲癇發作意識不清，員警見狀立刻通知救護人員協助就醫，並聯繫上家屬到醫院照顧。

洪姓男子，日前乘坐友人的汽車外出，不料行至大里中興路時，突然癲癇發作、意識不清，友人嚇得一時不知所措，不知向誰求助，剛好見前方有派出所，立即將車輛火速開到門口，並長按喇叭求助。

大里分駐所所長楊俊宏、巡佐林志凱、警員何孟芝，聞聲探頭，覺得必有緊急事故，上前查看，發現乘客座的洪男癲癇發作，已意識不清，立即通知消防隊，並先解開安全帶避免束縛，並在旁戒護，免得洪男發作過程，頭部撞到硬物，等待救護人員到場協助送醫，並通知其家屬到院照顧。

一連串緊急處置，得讓患者安全送醫，讓報案人及家屬萬分感謝。大里分駐所所長楊俊宏表示，面對癲癇患者發作，除先行通知消防專業醫療人員外，在等候救護車的過程中，應先解開對患者造成束縛之物品，切勿將毛巾等物塞入患者口中，以保持患者呼吸順暢，並協助患者躺下，留在患者身旁確保安全，避免發作過程中碰撞硬物。

(中時 )