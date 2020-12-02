太魯閣國家公園梅園的梅樹，陸續綻放，預計月中進入賞花期。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

天祥梅園更是賞梅勝地，這區有40多棵老梅樹。（太管處提供／王志偉花蓮傳真）

太魯閣天祥地區梅花近日開始綻放，雖然目前僅有幾朵，太管處預估，12月中之後即將進入盛花期，最佳賞花區在梅園，若沒遇到暴雨侵襲，花期能持續至明年初。

太管處今天在臉書貼出梅園花況，「分享~這幾天冷天氣梅園的梅花開了幾朵了~」，搭配幾張開花照片，雖然還不到盛放期，但山區天冷細雨不斷，天祥的梅園梅花正逐漸綻放中，潔白花姿十分迷人，吸引許多網友按讚分享。

太魯閣國家公園從天祥至文山溫泉一帶，沿路種植百株梅樹，天祥梅園更是賞梅勝地，這區有40多棵老梅樹，是當年中橫公路開通時種下，樹齡已有一甲子，已陸續含苞、零星開花，且氣溫愈低、花況愈好，目前是花季初期，想看到白茫茫花海，要等到12月中之後，若未遇到暴雨侵襲，能持續開花1個月。

民眾上山後，天祥停車場、文天祥公園等地都能就近賞梅，就連天祥派出所前也有2株高大梅樹。太管處歡迎民眾上山賞花一解相思梅花之情，但呼籲遊客，梅花只能靜靜觀賞，切勿任意攀折花木，以免觸法遭罰。警方也請駕車上山賞花務必遵守交通規則。

(中時 )