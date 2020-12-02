金馬影后舒淇2016年無預警與馮德倫結婚，小倆口私下互動低調，鮮少談起彼此，常常傳出婚變等消息，但雙方都沒有回應。近日，舒淇接受時尚雜誌專訪，罕見開腔婚姻狀況。

舒淇擔任《Vogue Taiwan》的12月封面人物，難得聊到感情觀，她認為結婚並非必要，「如果沒辦法找到一個好對象，兩個人不能共同面對未來生活，彼此互相扶持和包容，一個人真的沒有不好。」間接放閃馮德倫是好老公。

舒淇也體悟到結婚是兩個家庭的結合，「不只是先生要諒解你，婆家也要」坦言自己遇到一個特別好的婆家，讓她可以暢快的過生活。

舒淇和馮德倫因拍攝電影《美少年之戀》結緣，從20年好友升格為夫妻，喜訊傳出時震撼演藝圈。兩人雖然都是大明星，婚事卻一切從簡，沒有奢華鋪張的婚宴，也沒有貴氣的禮服，舒淇的白紗甚至是平價服飾廠商送的，用最自然的方式完成終身大事。

(中時新聞網)