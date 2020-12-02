在全美單日染疫死亡人數創下6個月新高之際，美國最高衛生官員周二宣布最快自12月中旬起，開始為美國人接種新冠肺炎疫苗。

川普政府「神速行動」（Operation Warp Speed）新冠疫苖計畫首席顧問Moncef Slaoui表示，在2020年底前，約有2000萬名美國人可接種疫苖，而大部分美國人可望在2021年中獲得高效力的疫苖。

Slaoui在《華盛頓郵報》舉辦的活動上表示：「在獲得批准後24小時，或至多36至48小時內，疫苖就會打進人們的手臂」。

在Slaoui發表談話時，美國公布染疫死亡患者單日新增2295人，而這還是在人口最多的加州尚未報告完整結果之前。數個州的官員都表示因感染新冠肺炎而病故的人數正在增加。

Slaoui表示，在輝瑞與莫德納的新冠疫苖獲得使用許可後，自明年1月起，每個月都會約有6000萬至7000萬劑新冠肺炎疫苖可供施打。

美國運輸部周二表示該部門已經做好「立即大量配送」新冠疫苗的準備，並已完成所有必要的監管措施。此外，美國疫病管制與預防中心（CDC）顧問小組周二表決通過一項疫苖施打順序的建議，約2100萬名醫療照護人員與300萬名長照機構居民應該最先接種疫苖。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至目前為止，美國的新冠狀病毒確診數超過1366萬人，至少26萬9948人因此病歿。

(時報資訊)