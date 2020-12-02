國姓鄉福龜、大旗、長流、長豐、長福五村的橋聳雲天聯絡道、福旗巷、12粒農路、西坑農路、產業道路、三隻寮產業道及大長路等共七條道路，分別因挖埋管線、路基下陷路面龜裂破損，人車通行不便險象環生；南投縣長林明溱2日逐一實地會勘，當場同意由工務處測設刨除翻新重鋪AC路面，所需經費約270萬元。

林明溱2日在縣議員戴世詮、縣政顧問邱美玲、立委馬文君服務處主任潘杰宏、立委許淑華服務處主任陳允裕、福龜村長邱昌賢、長豐村前村長謝進春、長福村長吳芳錡及地方民眾陪同下，先後走訪福龜等五村，實地會勘地方民眾反映的道路鋪面破損崎嶇難行等問題。

林明溱指出，福龜村中正路一段魏家庄附近連通橋聳雲天綠雕公園的聯絡道，因挖埋管線回填後路面補丁處凹凸不平，大約有370公尺長，寬4公尺的路段亟待改善，由於路面確實顛簸難行，將花費81萬餘元刨除舊路面重鋪AC，將要求工務處儘量趕在年底前完工，不僅改善當地居民出入交通，未來更可做為進出橋聳雲天綠雕公園的替代捷徑。

大旗村福旗巷17號前則有長約40公尺的路段路面下陷破損，將施設鋼軌樁調整補強路基，除原有6公尺寬路面重鋪AC，再加寬路面3公尺鋪設混凝土路面，如此將可根本解決這處危險下陷路段的問題。預估需花費30萬元。

隨後林明溱分別會勘長流村12粒產業道路、長豐村西坑農路、西坑產業道路及三隻寮產業道路路面破損路段，也逐一允諾斥資8萬元、20萬元、45萬元及20萬元，將改善長逾400公尺路面；至於長福村大長路218號前後長約200公尺的路段，也因路面嚴重龜裂、坑洞破損，會勘後同意花費60萬元重鋪AC加以徹底翻新改善。

(中時 )