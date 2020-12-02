總統兼民進黨主席蔡英文今日在民進黨中執會前表示，新冠肺炎疫情挑戰還沒有結束，以棒球來比喻，防疫要打到九局下半才會分出勝負，千萬不能被逆轉。目前已經啟動秋冬防疫專案，室內公共場所都要配戴口罩，加強各個面向的防疫。

蔡英文指出，前天境外移入病例暴增了24例，證明國際疫情還是非常的嚴峻。

12月1日起，啟動秋冬防疫專案，強力守住疫情防線，保障國人的健康安全。強化「邊境檢疫」部分，要求所有入境及轉機旅客，必須檢附登機前三天內的檢驗報告，降低移動的風險。

在「醫療應變」方面，加強各級醫療院所和社區的通報採檢，要更快、更有效的通報、轉介疑似個案。

同時加強「社區防疫」，現在進出八大類場所，也就是幾乎所有的室內公共場所，都必須配戴口罩。

蔡英文呼籲，雖然防疫措施會造成一些不便，但唯有如此才能守住疫情，讓台灣繼續成為世界上最安全的地方。

(工商 )