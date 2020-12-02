政府自7月15日推出振興三倍券，迄今已2,309萬人領用，其中2,128萬人領取紙本，181萬人綁定數位，領用人數占符合領取資格者超過九成七，民眾的參與度相當高。政府特別提醒尚未領用的民眾，三倍券使用期限至12月31日，可搭配各店家聖誕慶典、年終優惠等活動，把握時間領用及使用完畢。

三倍券發行至今4個月，已有效達成提振內需，根據經濟部統計7月至10月零售業、餐飲業的營業額均有不錯的表現，甚至有幾個月創歷年同月新高。業者、商圈及各縣市政府紛紛推出加碼優惠，包含食衣住行育樂各方面，如飯店與度假村業者推出住宿優惠，刺激國內旅遊，商圈、百貨也有消費滿額享優惠折抵等。此外，民眾亦可搭配一年一度的百貨週年慶，使用振興三倍券盡情採購！

另外，為表達對長期居住在台、具特殊貢獻及在台使節等外籍人士的感謝，11月16日行政院新增對持有效永久居留證、外交官員證者發放三倍券，預估近1萬3千人受益，和一般民眾領取方式一樣，使用期限至今年12月31日。

振興三倍券使用期限僅餘一個月時間，提醒尚未領取的民眾可攜帶健保卡及1,000元至郵局領取紙本三倍券，或選擇綁定便利的數位三倍券，持外交部官員證者，將由外交部統一協助發放。請民眾把握時間領用，更多三倍券資訊和各家業者推出的優惠消息，請連結至三倍券官網查詢。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

(工商 )