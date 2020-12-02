順應季節改變，鮮果飲連鎖品牌「大苑子」的「草莓季」正式開跑，消費者詢問度爆表的鑽石級草莓飲品今年全台門市販售，年初造成無數草莓控尖叫、心動的大苑子「莓好相遇」即將於12月3日強勢回歸，滿滿18顆每日配送的新鮮草莓，佐以特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，還吃得到漂浮在粉色冰沙上的多顆新鮮、安全的鑽石級草莓，超夢幻鮮果咀嚼系，著時新鮮是口感滿分的關鍵。

此外，大苑子冬季限定的人氣商品「莓好時光」、「莓好花漾」，即日起全台門市皆可購買得到。

鮮果咀嚼系把「飲料」升級成「甜點」，公益桌曆搭配獨家精緻餐具組吃出滿滿儀式感大苑子走在鮮果咀嚼系的頂端，草莓勝出在每日產地直送、農檢合格，讓消費者彷彿直接在大湖現採，著時的鮮嫩、口感與安全性無論用在飲品現搾或是門市販售的杯裝、盒裝草莓都大受歡迎，人氣飲品「莓好相遇」的topping使用新鮮現切草莓，喝飲料之前，可以先用叉子品嚐一口新鮮草莓的香甜，再吸一口草莓鮮乳冰沙的美味，手搖飲完美升級甜點。

大苑子從鮮果飲品、新鮮果物、甚至是今年新開幕的市府夢想店冰甜品當中，不斷創造鮮果的驚喜與儀式感，今年特別設計獨家的湯匙、叉子組搭配每年販售的大苑子公益桌曆，不僅外型精緻，更是專為水果飲品、甜品挑選的長度，讓顧客在品嚐新鮮水果時能使用更有質感、環保的餐具。

想獲得獨家餐具組，只要購買大苑子最新的2021年公益桌曆即可獨家擁有，而每本公益桌曆將捐出20元給予關懷弱勢兒童的公益團體，讓顧客也能一起響應愛心。大苑子公益桌曆從201１年至今，每年固定發行實踐社會責任。2021年度最新的公益桌曆即日起至12月8日止，在大苑子APP商城獨家販售，限量2021本、售完為止。本次的公益桌曆以水果禮盒的設計概念出發，外型高雅大方、送禮自用兩相宜；桌曆主題圍繞著「跟著季節吃水果」的方向，透過清新、舒服的手繪風格將不同時節最著時的水果呈現在每月份中，讓顧客一起體驗四季的鮮果之美。

為了讓顧客能有更多的選擇，並把最新鮮的「今日採今日吃」草莓以多元的面貌呈現給顧客們，市府夢想店再推出兩款草莓冰品「莓好序曲」、「草莓鮮果霜淇淋」。

大苑子草莓聖代「莓好序曲」主打小巧的微冰品概念，一個人吃也沒有負擔，口味上以濃郁香甜的鮮乳優格霜淇淋搭配新鮮草莓和蘋果果丁，讓口感升級，更能同時享受多汁、爽脆以及綿滑的多重口感，最底層再佐以愛玉以及手工熬煮草莓果醬搭配，增加整提香氣和風味。而「草莓鮮奶霜淇淋」因是使用新鮮草莓製作而成，酸甜不膩，每口都能感受到濃濃的草莓香氣，還能吃到新鮮草莓。

(工商 )