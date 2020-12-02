裕隆日產接單報喜，NISSAN NEW JUKE挾新世代英倫潮旅擁有前衛時尚的造型和奢華質感的內裝，搭載多項NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技配備，並以1.0升渦輪增壓引擎與7速DCT雙離合器的全新動力組合，創造20.4 kg-m最大扭力與17.6 KM／L的油耗表現，自11月19日上市以來廣受各界好評，引爆銷售熱潮，今年限量引進300台，目前訂單已超過250張佳績。

為感謝所有喜愛NEW JUKE車主的熱烈支持，裕隆日產本月延續「雙倍奉還 無償攻頂」上市優惠，自即日起至12月31日止，下訂NEW JUKE「英倫版」僅需加價40,000元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂「駕趣享樂版」，優惠禮遇二選一，優惠價值皆達40,000元，本月交車可享專屬交車禮「英倫奢華品茶禮盒」一組，超值優惠最後倒數。裕隆日產誠摯邀請全國廣大消費者親臨NISSAN展示中心，親身體驗NEW JUKE原生不受限的魅力。

NEW JUKE完美呈現英國原生設計理念，搭配同級唯一19吋雙色切削式鋁圈，熱血跑格感油然而生，內裝媲美豪華進口跑車頂級質感，搭配全新Monoform一體式跑格化座椅與同級唯一的BOSE® PERSONAL® PLUS環繞音響系統，創造顱內高潮的絕佳聽覺饗宴。NEW JUKE 搭載雷諾與賓士共同開發全新1.0升渦輪增壓引擎與DCT雙離合器，擁有最大扭力達20.4 kg-m直逼2.0升引擎的動力表現，同時創造17.6 KM／L的完美油耗，被喻為駕駛樂趣與油耗兼具的英倫潮旅。

NEW JUKE車體結構以UHSS超高剛性熱沖壓技術打造，車體鋼材係數最高達1,500 Mpa，2019年獲得Euro-NCAP、ANCAP雙料五星殊榮，同時也標配多項NISSAN INTELLIGENT MOBILITY智行科技，配備IEB防追撞緊急煞車系統、P-IEB行人偵測防追撞緊急煞車系統、LDP車道偏離預防系統、主動全時防護系統(ATC／ARC)等；「駕趣版」更享有完整情報安全配備，包含AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統、DAA駕駛注意力警示系統等，最高達33項安全極致守護，讓您放心體驗前所未有的駕馭感受。

裕隆日產為慶祝NEW JUKE上市熱銷，並感謝所有支持NISSAN的車主，本月延續「雙倍奉還 無償攻頂」優惠及英倫專屬交車禮，自即日起至12月31日止，下訂NEW JUKE「英倫版」，僅需加價40,000元可升級「駕趣版」，入主「駕趣版」無須加價即可無償攻頂「駕趣享樂版」，優惠禮遇二選一，優惠價值達40,000元，本月交車贈送「英倫專屬交車禮」，敬請把握超值的購車優惠。

(中時 )