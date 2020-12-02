神彩藝藝新媒體「打造個人百萬IP」創星計畫持續進行中。（神彩藝藝提供）

台灣吹起「社交新零售」風氣，大眾已經不是被動接受對於個人IP、商品形象，神彩藝藝新媒體與最新的實境節目「台丸真好・寶導旅行團」聯手，讓有興趣的展現自我的民眾可以加入透過實境展現自我，更與台北市動態藝術嘻哈文化業職業工會簽訂新媒體產官學計畫，邀請各地方政府 學校及廠商一同打造個人百萬IP。

神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥表示，經過「打造個人百萬IP」創星計畫說明會，讓她發現台灣在如何打造社群媒體世代的新形象，仍有欠一套完整的系統。她指出，從社交電商平臺、產品輸出、引流裂變、社群運營、視頻直播、紮心文案、活動促銷、信任機制、團隊裂變、IP塑造和品牌推廣等進行全方位整合，希望能透過「打造個人百萬IP」課程邀請更多有興趣的公司、民眾與神彩藝藝新媒體一起打造泛娛樂生態圈。

洪櫻娥指出，實境節目「台丸真好・寶導旅行團」則是由藝人董至成、妞妞主持，透過實境節目的方式，公開邀集民眾、企業來報名成為旅行團成員，邊走、邊玩、邊推銷自己或公司產品。有別於吃喝玩樂的節目，她說，團員在這實境裡面就是不需要太多包裝，單純「演出自我」，而且這項「演出自我」也是需要眉角的，因為很多觀眾不一定會對「演自己」有興趣，所以透過實境節目了解娛樂產業的操作及狠快的獲利模式，學員會立即在社群媒體上真實看到觀眾的評語，也可以即時打造自己、展現長處，或是企業帶著宣傳加入的，也可以好好秀出商品做推廣。

實境節目「台丸真好・寶導旅行團」首站將在12月3日至4日從宜蘭縣出發，第二站12月17日至18日「嘉義諸羅團」已經額滿，拍攝花絮同步於各社群自媒體轉發，而完整的節目預計從明年1月22日開始，每週五下午5時在靖天電視台播出。

另外，神彩藝藝新媒體也擁有強大的廠商網絡可以進行資源媒合，將網紅與適合的廠商牽線，例如台灣巨煬就是近期合作的廠商之一。近期因美容商品「e代e棒」熱賣的台灣巨煬執行長顧昊中表示，身為這次的協力廠商，主要就是參與評比、給予資源，看看是否有合適的網紅可以投資，也就是由神彩藝藝培訓後，找到符合條件者，公司會提供資金投資，如果這些網紅符合公司形象，也會進一步成為產品代言人，一起將公司產品推廣至中國、東南亞等地區，相輔相成、增加曝光效益，共創雙贏。

(中時 )