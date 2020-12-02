行政院長蘇貞昌昨在立法院備詢答覆萊豬進口疑慮表示，日前他到屏東的信功豬肉，對方還是國民黨中常委，很支持政府政策，沒想到被信功實業公司否認打臉。對此台北市長、民眾黨主席柯文哲今下午受訪表示，這沒什麼，就像吃飯有時候也會咬到舌頭。

蘇貞昌昨面對國民黨立委蔣萬安質詢時，聲稱跟屏東豬農都很熟識，上禮拜我到屏東的信功豬肉，出口豬肉到日本，他還是國民黨中常委，他很支持」，事後遭信功實業公司董事長楊博仁打臉，澄清未支持萊豬進口。

國民黨團今痛批，蘇揆企圖拉所有牛肉豬肉產業的廠商背書，嚴重影響業者聲譽，形同「丁怡銘事件2.0」，要求蘇揆道歉外，同時也將以違反社會秩序維護法，告發蘇貞昌發布假訊息。

對此，台北市長柯文哲今中午赴民眾黨立法院黨團出席黨政會議後受訪表示，這也沒什麼，就像吃飯有時候會咬到舌頭。至於國民黨認為蘇揆一直說謊．揚言將提告，柯文哲先問為什麼要告蘇貞昌，接著又說，指控人家要有證據，語畢後隨即上車離開。

(中時 )