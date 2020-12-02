運動對身體的好處多多，但也要注意強度。近日一則哈佛大學的研究發現，短短12分鐘的劇烈心肺運動，能讓人體代謝產物的能力發生變化，其中包括與糖尿病、心臟病和肝病相關的代謝產物，影響相當大。但不是所有人都適合劇烈運動，若本身有心血管相關的問題，建議要和醫生討論過再做。

根據《heho健康網》報導，11月18日哈佛大學附屬麻省總醫院發表在期刊《Circulation》上的研究指出，短短12分鐘的劇烈心肺運動，能讓人體代謝產物的能力出現變化，而這些代謝產物和心臟代謝、心血管的健康息息相關。

研究團隊測量了平均年齡為53歲的411名受試者，劇烈運動12分鐘左右，研究人員發現體內588種循環代謝產物中，有502種發生了變化。其中包括與糖尿病、心臟病相關的代謝產物「谷氨酸」下降了29%；增加糖尿病、肝病風險的代謝產物「二甲基胍基戊酸」降了18%；褐色脂肪則增加26%等。

短暫運動對體內代謝物的影響巨大，讓研究團隊感到相當震驚，該研究的共同第一作者沙阿（Ravi Shah）表示，根據研究中觀察到的變化，將有助於預測哪些人更適合透過怎樣的運動來改善心血管健康，幫助有需要的人們，可以更加健康。

但要注意的是，每個人的身體狀況與病史都不一樣，不是所有人都適合劇烈運動，最好還是要看自己的身體狀況來決定，千萬不要過度勉強，以免對身體造成傷害，而有心血管相關疾病的人，最好先跟醫生討論做哪些運動較適合，不要一昧地跟風。

(中時新聞網)