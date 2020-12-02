「2020資訊月」盛大登場，遠傳今年以「遠傳心5G 智慧新體驗」為參展主軸，打造智慧生活體驗區、智慧居家照護區及影音娛樂體驗區三大應用情境，展出一系列5G智慧生活產品與應用。參觀民眾可以實際體驗5G創新服務，完成闖關活動還可參加好禮抽獎，現場帶走妖怪手錶抱枕、DC蝙蝠俠公仔、行動硬碟、friDay影音序號卡、手機架、超商禮券等實用好物，上週才發表的「遠傳智慧音箱」驚喜現身展位，預購申辦「4G高速飆網智慧宅」$299資費，智慧音箱0元帶回家。

2020邁入5G元年，遠傳集結今年推出的重量級5G智慧生活服務，於年末大展「資訊月」豪華上陣。三大應用情境中，「智慧生活體驗區」展示最新發表的「遠傳智慧音箱」，串連智慧家電、智慧照明等多元裝置，讓聲控生活輕鬆釋放雙手。

「智慧居家照護區」呈現三面向；居家保全：網路攝影機搭配煙霧偵測器，災害發生時能即時掌握狀況，提升消費者居家安全；健康照護：透過定期測量血糖機、數據自動上傳雲端平台，守護家人健康；跌倒偵測：支援跌倒偵測與異常通知的智慧手錶，降低意外造成的傷害。「影音娛樂體驗區」設有friDay雲遊戲、friDay VR、friDay 影音明星多視角等5G影音娛樂加值服務，現場就能體驗遠傳5G極速飆網的魅力！

現場預購申辦「4G高速飆網智慧宅」月付$299資費，除了享4G每月上網量2GB外，還能0元帶走搭載Google助理、兼具質感外型與渾厚音場的「遠傳智慧音箱」，再送智慧插座2個或智慧延長線1條(市價皆為999元)；前50名申辦，更能獲得面額1,000元的遠東百貨四合一禮券，歡迎來台北世貿一館「遠傳展位」(主題館N區 D209)參觀體驗。

(中時 )