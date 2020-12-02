白馬寵物樂園設小教堂供禮拜。（柯宗緯翻攝）

白馬寵物樂園捐贈價值312萬元救護車給台南市消防局下營分隊，專用於救護車使用的車輛。（柯宗緯翻攝）

有20多年歷史的「白馬寵物樂園」成立「山谷百合」小教堂，11月間舉行正式的獻堂禮拜，是全台唯一設有教堂的寵物樂園，由旅美神學博士葉勝義牧師主禮。今年6月中旬，白馬寵物樂園捐贈價值312萬元救護車給台南市消防局下營分隊，專用於救護車使用的車輛，將於本月到港，將於2021年三月間完成內部裝設後，投入救護使用。

白馬寵物樂園位於台南市新化區成立至今二十多年，是南台灣最具規模寵物禮儀服務公司，過去白馬就長期熱心公益，獲得許多政府單位致贈感謝狀。

白馬寵物樂園董事長楊桂榮說，白馬寵物樂園本於「取之社會、用諸社會」的經營理念，除了救援流浪毛孩，更發願能在社會公益上有更多的作為，台南市消防局下營分隊有救護車的更換需求，馬上積極和消防局取得聯繫，表示願盡棉薄之力，耗資一百六十萬元購置德國進口汽車及加裝一百五十二萬元最新救護配備，全部花費三百一十二萬元，終於促成這件美事。

楊桂榮表示，白馬寵物樂園為了毛小孩的後事，在地服務二十多年，為資深專業的寵物禮儀服務公司，因為位置緊鄰於新化林場國家公園旁，環境優美，是多數毛小孩主人的優先選擇。

白馬寵物樂園執行長莊主榮指出，毛小孩早就是我們最親近的家人了，建立了濃不可分的情感，當毛小孩離開時，總希望給他們最尊榮的告別儀式，佛道教因為是佔了台灣民間信仰的大宗，所以每家寵物殯葬業者都設有佛堂座儀式，可是基督教的部分，到目前為止，卻沒有一個正式設立的教堂，為他們服務。通常基督教徒因為平時沒有接觸到焚香祭拜，所以對燒香出來的氣味非常不習慣，卻因為寵物寶貝的告別式，必須走入佛堂。

莊主榮說，自即日起，基督教徒以及寵物寶貝不用再忍受香的味道，白馬寵物樂園體貼飼主的需求，特地設立一個專屬的教堂，來做為基督教以及天主教徒的告別禮拜使用。

「山谷百合」小教堂已經於十一月間舉行正式的獻堂禮拜，由旅美神學博士葉勝義牧師主禮、口埤教會聖歌隊帶領之下完成奉獻，且正式啟用，投入更完善的服務行列。

今年二月白馬執行長莊主榮捐台南市新化分局防制交通事故發生保障員警身體生命安全減少民眾生命、財產損失方案，捐贈多功能LED肩燈、防割手套二十雙、太陽能後車燈四百一十五個，分局長許芳毅致贈感謝狀。

莊主榮強調，平時就有民眾主動捐款，白馬都定期將善款基金委託台南市政府動保處分派到四十一處的流浪毛孩收容所，為善盡管理基金之責，園區用謹慎的態度，把錢花在刀口上，發揮最大的效益，以答謝大家的愛心，園區內的單獨樹葬是擁有終身所有權，可以一直置放於園區，是不另收費。

(中時 )