岑永康、張珮珊是新聞界人人稱羨的銀色夫妻檔，由於張珮珊目前人在紐西蘭陪伴兩個孩子讀書，夫妻已許久沒見到面。兩人不僅每天在臉書自創「愛的小語」放閃，就連一同主持10多年的典禮，都特別出動張珮珊的人形立牌，讓人看了不禁會心一笑。

（圖／岑永康張珮珊窩幸福 臉書粉絲頁）

岑永康、張珮珊目前分隔兩地，不過他們每天都在臉書放閃，這段時間以來一日一金句，讓人相當讚嘆他們互表愛意的功力，例如「最省錢的環遊世界就是繞你一圈。你就是我的全世界」、「落葉歸根，而我，歸你」、「珠寶盒裝珠寶、糖果盒裝糖果，什麼可以裝我們？天作之盒」、「我的眼睛很好看，因為我眼裡都是你」、「我們來交換禮物吧！我是你的、你是我的」、「猜猜看我最喜歡喝什麼？呵護你」。

（圖／岑永康提供）

岑永康與張珮珊主持功力相當深厚，是許多典禮多年來持續邀約的主持人，今（2日）節約能源表揚大會因為張珮珊不在國內，女主持人必須再尋人選。不過，主辦單位表示「岑永康和其他女生搭配感覺Feel不太對」，所以特地做了一個張珮珊的人形立牌。

（圖／岑永康提供）

岑永康表示已經和張珮珊主持這個活動10多年，今年雖然活動公司有提不同主持人的組合，但主辦單位基於長期培養的信任感，還是希望由岑永康負責。只是一想到要搭配其他女主持人，感覺就是不太對，所以才想到「人形立牌」的妙招。岑永康笑說：「這很符合能源局的節能理念，做一次立牌可以重複使用好多年！哈哈哈！」

（圖／岑永康提供）

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(中時新聞網)