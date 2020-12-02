想好去哪開趴了嗎？台北六福萬怡酒店跨年活動攻略登場，敘日全日餐廳將舉辦「2021我最正跨年派對」，邀請民眾於晚間10點00分至隔日凌晨00點30分開趴，每人1,580元＋10％，就能享用到餐檯上各式美饌吃到飽，包含針對派對推出的爐烤火雞、迷你和牛漢堡、義式黑松露燉飯、焗烤波隆納和牛肉醬麵等，還有指定酒水暢飲。

除此之外，也安排DJ在現場熱力播放音樂，還有最High的現場活動，參加者將在舞台走秀，主持人將以周圍觀眾尖叫聲量來進行評選，優勝者可獲得住宿券或餐飲券等大獎，到了倒數迎新年環節，民眾可到敘日全日餐廳專屬的露天庭院欣賞101煙火，與現場民眾盡情狂歡。

如果想避開人擠人，只要跟好友們一起歡度，The Lounge大廳酒吧推出「微醺跨年夜」，於晚間10點30分至隔日凌晨00點30分，每人1,380元＋10％，除無限供應開胃小點、沙拉、綜合起士盤、冷肉盤、松露薯條等，每人皆贈送一杯粉紅氣泡酒，12月15日前透過table check平台預定雙人套票，兩人只要2,600元，免一成服務費，再額外加贈氣泡酒一瓶，帶著微醺酒意迎接新年。想要窩在客房裡迎新年的話，也可選擇「2020趣派對住房專案」，包含3~4人份派對風味餐點及酒水飲品，依照不同房型，入住最低15,888元起，就能與好友們一起開心迎接2021年來臨。

(中時 )