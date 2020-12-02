泰興國小表演泰雅族傳統舞蹈

苗栗縣泰安鄉泰興國小新建教學大樓校舍2日落成，同日舉辦苗栗縣原住民族教育資源中心揭牌儀式，校長盧曉玲指出，新校舍意象融入泰雅三寶「文面、織布、口簧琴」，教學大樓做為國小部1到6年級教室，因學校辦理民族實驗教育，3樓規畫為民族實驗綜合教室，空間可多元利用。

泰興國小教學舍原為1棟2層樓老舊建物，因安全堪憂加上教室不足，獲中央補助辦理舊校舍整建工程，總工程經費約4300萬元，2017年奉准拆除重建，去年7月動土開工，今年10月完工後，完成內部擺設，12月2日舉辦落成典禮，新教學大樓為3層樓建築，共有6間教室及1民族實驗教室。

新教學大樓融入泰雅三寶特色，以泰雅族傳統服飾主色調紅、黑、白為整體設計，入口主牆意象標誌有書本、文面圖樣、大霸尖山與織布，期許泰興的孩子有學習力、文化力及生活力，課程地圖也列出學童要成為真正泰雅族人的必經學習歷程。

為落實原教法精神，縣府今年向教育部申請成立苗栗縣原住民族教育資源中心，於泰興國小設置中心辦公室，內有2名專員，負責協助縣內國中、小學推動原住民族教育、師資研習及教材研發等。盧曉玲指出，施工期間學生全安置專科教室上課，如今完工，原本的文化教室「烤火寮」，將恢復為耆老說故事、生活儀式、實踐課程的專門教學場域。

苗栗縣泰安鄉泰興國小新建教學大樓校舍2日落成，同日舉辦原住民族教育資源中心揭牌儀式。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉泰興國小新建教學大樓校舍2日落成，同日舉辦原住民族教育資源中心揭牌儀式。（巫靜婷攝）

泰興國小辦理民族實驗教育，文化課程教導孩子說泰雅族語及民族生活文化，泰雅文化中，每逢喜事族人就會殺豬分食。（巫靜婷攝）

泰興國小辦理民族實驗教育，讓孩子了解族群文化，認同並成為泰雅族人，國小學童展現泰雅族舞蹈。（巫靜婷攝）

泰興國小辦理民族實驗教育，讓孩子了解族群文化，認同並成為泰雅族人，國小學童展現泰雅族舞蹈。（巫靜婷攝）

(中時 )