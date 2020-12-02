清心福全為了響應政府減糖政策，同時顧慮消費者健康，連鎖茶飲清心福全已正式在全台門市統一公告執行，單品茶類的其中6種品項，包含「特級綠茶」、「極品菁茶」、「嚴選高山茶」、「烏龍綠茶」、「錫蘭紅茶」、「特選普洱」，將從原本最高甜度的全糖，降低到少糖。

清心福全表示，此次飲品甜度調整，主要是因為經過內部資料統計發現，消費者購買全糖手搖飲的比例僅1.35％，相當於一百人當中不到兩位購買全糖飲品。再加上國人健康意識抬頭，若以民眾喜好甜度排名，還是以喝「無糖」居多，其次是「半糖」、「微糖」、「少糖」，選擇喝「全糖」飲料者已經微乎其微。

清心世貿店長簡志倫表示，因為這附近上班族居多，注重健康養生，因此就民眾的消費觀察發現，10個人當中大概有4人選無糖、3位選擇半糖、2位選微糖、1位才會選少糖。全糖幾乎很少有人購買。因此，公司自主決定拿掉全糖的選項，因應健康趨勢。

除了響應政策將六款茶品甜度做調整，目前全台清心門市所使用的蔗糖機，面板上也一併取消「全糖」按鈕選項；另外，未來民眾買到的清心福全手搖飲，飲品上的標籤貼紙也將顯示為「最高少糖：8分」。

(工商 )