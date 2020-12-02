台達電股價 市值皆創高 市值飛越6千億元大關 15:202020/12/02 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台達電（2308）受到於電動車及5G等利多題材激勵，近來股價一路攻高，2日股價收232元，市值6,026億元，雙雙改寫歷史新高，市值首度突破6,000億元大關，為5檔5千億級市值的上市公司中，第一家衝上6,000億元。 台達電今年來累計至12月1日止，累計獲外資買超11.57萬張，外資是推升台達電股價與市值創高的最大功臣，持股比率從去年底的66.71％攀升至12月1日的71.01％。 (工商 ) #台達電 #市值 #創高 #股價 #飛越 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電快上500元 台股「萬四」近關情怯 12:042020/12/02 財經 權證星光大道－凱基證券 國巨 利多加持後市俏 04:102020/12/02 證券．權證 太保市農會與北海道名寄市視訊交流 分享農業成果 11:492020/12/02 生活 三大法人轉買 台積電、大立光助攻台股創高 11:352020/12/02 財經 《熱門族群》美光登高號召 台記憶體歡騰回響 11:422020/12/02 財經 中華電結盟緯創 搶5G測試商機 04:102020/12/02 產業．科技 《盤後解析》台積電率雙D上攻 台股再創高劍指1萬4 14:142020/12/02 財經 立委父女涉嫌炒股影響市值 大跌前精準拋出迴避損失 09:452020/12/02 社會 操盤心法－漲多震盪難免，選股留意類股輪動 04:102020/12/02 證券．權證 天量後必有天價 8檔領漲 04:102020/12/02 財經要聞 財經熱門新聞 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 《類股》晶電、隆達換股合併 新控股攻Mini LED提前慶賀 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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