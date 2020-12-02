台達電（2308）受到於電動車及5G等利多題材激勵，近來股價一路攻高，2日股價收232元，市值6,026億元，雙雙改寫歷史新高，市值首度突破6,000億元大關，為5檔5千億級市值的上市公司中，第一家衝上6,000億元。

台達電今年來累計至12月1日止，累計獲外資買超11.57萬張，外資是推升台達電股價與市值創高的最大功臣，持股比率從去年底的66.71％攀升至12月1日的71.01％。

(工商 )