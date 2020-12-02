元大伴偏鄉童提前歡度聖誕節，邀請32位偏鄉孩子到高雄市三埤國小，元大志工全程陪伴，與他們分享理財知識，並送上以「量身打造」概念的「幸福大禮包」。（柯宗緯翻攝）

「你看！這是我最想要的球鞋！」、「好開心收到幸福大禮包，最棒的聖誕禮物！」孩子們拿著大禮包開心的分享，這是「元大幸福日」的現場。元大金控暨元大文教基金會連續9年舉辦幸福日活動，今（2）日為本年度第10場，邀請32位偏鄉孩子到高雄市三埤國小，元大志工全程陪伴，與他們分享理財知識，並送上以「量身打造」概念的「幸福大禮包」，提前歡度聖誕節。

「元大幸福日」是元大集團的招牌活動之一，已連續舉辦9年，邀請超過5,331位學童與1,527人次元大志工共同參與。今年因為疫情因素，活動形式做了調整，將原本數百人的大型活動，精緻化成百人以內的小型活動，持續深入台灣偏鄉，送暖到孩子們的家鄉。

元大文教基金會表示，透過「元大幸福日」的方式，把企業盈餘與社會共享，希望小朋友長大後，能與更多人分享幸福，希望今天的活動會是小朋友們最深刻美好的聖誕回憶。

元大金控暨元大文教基金會運用自身金融專業，透過「小小採購家」理財課程，以寓教於樂方式分享理財的重要，從小養成記帳的方式，並善用資產配置，將所得分配最大化，學童獲益匪淺。

另外，為提醒大家有正確的防疫作為，幸福日活動規劃防疫洗手舞等防疫元素，把洗手七字訣「內、外、夾、弓、大、立、腕」，結合時下最流行的舞蹈，教導大家正確的洗手方式。

此次活動邀請高雄市三埤國小與下坑國小共32位學童參與活動。三埤國小是迷你的偏鄉小學，傀儡偶戲社團是學校一大亮點，學童藉由傀儡偶操控，走出校園融入社會，還曾遠赴日本表演，為國爭光；下坑國小的非洲鼓團為學校特色團隊，成立至今已超過十年，期間常受邀至重要慶典活動上表演，學生表現讓人驚艷。

元大志工一直是支持「元大幸福日」活動的重要力量，透過志工的陪伴，讓學童感受社會溫暖，這次共有14位元大志工參與，其中有4人是首次加入志工行列，顯見有更多元大人願意承擔志工服務，付出自己的心力幫助別人，讓幸福持續傳承。

活動從2012年開辦傳承至今，志工結構組成多元，除了在職同仁、退休員工，同仁攜家帶眷、還有曾經領取元大獎助學金的同學回來當志工，大家一同為公益付出。

「幸福大禮包」是幸福日活動的重頭戲，也是孩子最期待的時刻，大禮包內容包含一套全新運動衣褲、運動鞋，都是基金會請參加單位或學校事前調查每位學童衣著尺寸後，「量身打造」而來，一個幸福禮包從準備到送到孩子手中，需花費約三個月的時間，期間如果孩子變高長大，尺寸不合就會立即更換，務必在最短時間讓孩子擁有屬於他的專屬幸福，元大會持續將這份幸福，傳遞給更多偏鄉孩子，讓愛的力量無限延伸。

(中時 )