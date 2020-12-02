美股投資氣氛樂觀，在疫苖題材助攻下標普500、那斯達克雙創新高，台股今日在權王台積電(2330)再登500元鼓舞下再戰萬四大關，盤面上記憶體、面板及矽晶圓族群南亞科(2408)、旺宏(2337)、威剛(3260)、華邦電(2344)、友達(2409)、群創(3481)、環球晶(6488)、中美晶(5483)等攻勢凌厲，令多頭士氣大振，盤中指數衝高13995.7點，距離萬四僅不到4點，終場加權指數收在今日相對高點13989.14點、大漲103.47點，續寫收盤新高，成交值為2687.59億元。今日外資(不含外資自營商)賣超2.5502億元，投信買超1.8419億元，自營商買超3.6918億元，三大法人買超2.98億元。

台積電今日再扮衝鋒主帥，隔夜ADR創新高激勵晨盤再登500元，市值攀高至12.96兆元，收漲9元至499元續闖收盤新高，聯電(2303)開高後出現獲利了結賣壓，股價隨即轉向平盤附近整理；股王大立光(3008)續揚，聯發科(2454)止跌反彈2%、重返700元及月線，帶動IC設計股瑞昱(2379)、矽統(2363)、力旺(3529)、聯詠(3034)、原相(3227)、敦泰(3545)等跟進表態。金融、傳產股普遍熄火，台塑四寶台化(1326)、南亞(1303)、台塑(1301)、台塑化(6505)同步陷入整理，航運股持續受惠疫苗消息提振，長榮(2603)領航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)攜手前行。

盤面上由雙D偕矽晶圓族群重磅演出，記憶體族群受惠明年產業景氣復甦可期，美光上修2021年第1季財測，激勵台廠南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)噴出大漲，帶動下游記憶體模組族群創見(2451)、十銓(4967)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)、威剛(3260)等跟進強彈。面板族群受惠12月報價看漲，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)全年營收力拚轉盈，同獲三大法人大舉敲進，今日續強聯袂大漲逾半根停板。矽晶圓大廠環球晶(6488)收購世創後市占坐二望一，在前景一片看好下盤中飆出第三根漲停，改寫天價674元，亦帶動中美晶(5483)同步衝上154元逾10年高。

外資於11月底大甩尾後，即使12月連續兩交易日台股均大漲逾百點，昨日卻僅買超不到5億元，今日更翻空小賣2.55億元，受到12月下旬外資進入放假期間，台股盤勢將進入休兵階段，但對持股較低的投資人來說，反而是逢低承接的好機會。5日RSI為72.35，10日RSI為71.99，9日K值為77.44，9日D值為75.39，20日乖離率為3.26。台股晨盤在護國神山台積電強登500元大關激勵下，多頭揮軍萬四大關號角響起，輔以雙D及矽晶圓及IC設計族群推波助瀾，最高衝上13,995點，收盤指數13989點再攀歷史顛峰。隨著2020年大驚奇進入尾聲，預期疫情趨緩、經濟恢復、企業獲利回升及資金動能充沛等偏多條件，2021年台股可望再創新高，萬四大關不是天花板。

美股近期迭創新高，日前道瓊指數高點已突破三萬點，多頭氣勢強勁，由於前聯準會主席葉倫將出任美國財長，獲經濟學家普遍看好有利美經濟復甦，在疫苖相繼問世，疫情可望緩和及經濟好轉下，美股明年可望持續走多創高點，帶領全球股市欣欣向榮，台股亦可望延續中長多行情。台股短線暫看20日線至萬四關卡間震盪，建議指數區間來回震盪時逢低選股作多，留意半導體、5G、中國去美化受惠股、雲端網通、ABF、面板和記憶體、電動車等電子股，和疫情受害股、綠色能源、運動相關傳產股。

(時報資訊)