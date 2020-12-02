因新冠病毒疫苗不斷取得進展，削弱黃金避險需求，令金價走跌，不過市場預期美國實施進一步財政刺激政策的可能性增加，因此限制跌幅；截至台北時間下午3點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌3.4美元，報每盎司1815.5美元。

12月白銀下跌0.21美元，報每盎司23.88美元。

1月白金下跌11.8美元，報每盎司992.1美元。

12月鈀金下跌7.6美元，報每盎司2422.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)