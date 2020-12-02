《商情》黃金亞洲電子盤走跌 15:222020/12/02 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因新冠病毒疫苗不斷取得進展，削弱黃金避險需求，令金價走跌，不過市場預期美國實施進一步財政刺激政策的可能性增加，因此限制跌幅；截至台北時間下午3點10分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌3.4美元，報每盎司1815.5美元。 12月白銀下跌0.21美元，報每盎司23.88美元。 1月白金下跌11.8美元，報每盎司992.1美元。 12月鈀金下跌7.6美元，報每盎司2422.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走軟 帶動紐約棉花收高 10:002020/12/02 財經 《盤後解析》台積電率雙D上攻 台股再創高劍指1萬4 14:142020/12/02 財經 《日股》上沖下洗 日經上半場跌31點 11:242020/12/02 財經 《商情》運價走弱 BDI指數續跌 09:592020/12/02 財經 《商情》買盤進場 激勵LME基本金屬期貨普漲 09:422020/12/02 財經 金價後市閃亮 可逢回布局 04:102020/12/02 投資理財 《國際產業》美庫存意外增加 國際油價走弱 14:142020/12/02 財經 《電腦設備》出貨遞延 廣錠11月營收低預期 13:232020/12/02 財經 《國際經濟》歐元區11月製造業表現 落後亞洲 11:072020/12/02 財經 《韓股》韓財長見景氣春燕 KOSPI再締新猷 11:412020/12/02 財經 財經熱門新聞 中澳貿易糾紛誰上風？專家：澳無還手之力 - 財經 台灣被列匯率操縱國？ 楊金龍：可能進觀察名單 - 財經 - 工商 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 《類股》晶電、隆達換股合併 新控股攻Mini LED提前慶賀 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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