許多人都希望能遇上一段兩情相悅、甜滋滋的愛情，不過這樣的好運卻並非人人都有幸遇到，有些人能在茫茫人海中尋覓到真愛，但有些人就是比較倒霉，遇到的都是一些爛桃花。日前搜狐網「花間雨屋星座」專欄就指出，2021年要小心爛桃花，尤其是這4星座男女躲都躲不掉。

巨蟹座：性格太溫柔

巨蟹座性格溫柔，沒什麼脾氣，待人處事以和為善，也因為「人人好」的性格，讓他們結交了很多朋友，但同時爛桃花也不少。尤其是有些人的神經特別大條，明明被巨蟹拒絕了還死纏爛打，讓巨蟹座備受困擾。

獅子座：外型條件突出

獅子座擅於打扮，外表光鮮亮麗，每每都能成為人群中矚目的焦點，而這樣的獅子座實在是太受歡迎，吸引不少異性爭相認識。不過就算獅子座婉拒了對方的情感，但對方仍會想盡辦法來討好，讓獅子座感到十分棘手。

射手座：對方玩弄感情

射手座容易在感情裡動心，尤其是對方稍微比較溫柔一點，射手座就會不自覺的投入更多、愈陷愈深，無奈的是，射手座看人的眼光比較不行，以為自己遇到真愛，殊不知人家是在玩弄自己的感情，把自己當備胎，這樣的情況讓射手座心力交瘁。

雙魚座：騙財騙色

雙魚座在2021年的桃花運可說是爛到極致，對方雖然滿口喜歡，但其實並不是真心，完全只想要從雙魚座這邊得到好處，如果雙魚座不睜大眼睛，很可能最後落得人財兩失的下場。

(中時新聞網)