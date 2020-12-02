公費流感疫苗初期開打時因為搶打潮而「被暫緩」的50~64歲族群，昨(1)日恢復開打第一天，單日就強打了近萬劑，佔了昨天總量的一半。(圖/疾管署提供)

公費流感疫苗初期開打時因為搶打潮而「被暫緩」的50~64歲族群，昨天恢復開打第一天，單日就強打了近萬劑，佔了昨天總量的一半，施打率達15.8％，已經快要達標。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，12月中後還會有5萬劑新購的疫苗進貨，打到一月應該不成問題。

爆發搶打的50~64歲族群接種公費流感疫苗，12月1日恢復接種。指揮中心統計，昨天恢復第一天，總共接種2萬劑，其中9687劑，接近半數都是都是該群族所打，施打率累積達15.8 ％，和被停止施打前的10月17日當天為14.7％，成長了1.1個百分點，距離目標施打率18.7％已經很接近。

莊人祥表示，今年公費流感疫苗共603萬劑，扣除控留給校園以及學齡前接種第二劑者，還剩下30萬可供施打。而目前12月中和12月底分別都會再進貨5多萬劑，應可供貨到一月份。

至於學齡前幼兒接種率不見起色，疾管署防疫醫師林詠青指出，學齡前接種率，距離55.5%的目標還是有進度的空間，目前只有46.8%，他提醒，學齡前幼兒併發心肌炎等可能都會超過就醫黃金時期，呼籲六個月以上幼兒儘早接種。

(中時 )