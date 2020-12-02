行政院長蘇貞昌昨答覆藍委蔣萬安質詢萊豬議題時，提及「上週到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持欸」，隨即遭信功發聲明駁斥。仍在居家隔離的國民黨中常委楊博仁，今天以視訊方式參加中常會，多名中常委擔憂行政部門對信功查水表，楊期盼不要有這些小動作，相信應該是不會，黨主席江啟臣與黨團總召林為洲均力挺楊，強調若有的話會給予協助。

因無法親自參加中常會，國民黨中常委楊博仁下午以視訊方式與會，楊博仁表示，若行政院長蘇貞昌參觀工廠，不具政治色彩的話，是好事，「一旦參雜政治色彩，好事就變成奇怪的事」，本來在藍綠爭鋒相對的尖略議題上，黨員本就有維護黨的責任與義務，他堅決反對萊豬進口。

國民黨中常委楊博仁下午以視訊方式參加中常會。（黃福其攝）

楊博仁強調，這麼多年來，信功在杜絕豬肉藥物殘留不遺餘力，由於小豬易生病，因此必須用藥，但到了大豬就會停藥，靠著新陳代謝把藥物排出體外。信功在1997年爆發口蹄疫的隔年，就成功申請外銷至日本，「只要不買萊豬，也不用萊劑，就可輕易排除掉」。

國民黨主席江啟臣聞言後，先向楊博仁道聲「辛苦了」，隨後詢問開放萊豬，跟國產豬肉出口競爭力，兩者是否有直接關係？楊博仁回答，信功從1998年外銷豬肉到日本，至今從未間斷過，「應該是沒有直接關係」。

隨後，中常委沈慶光盛讚信功是台灣重要的肉品加工廠之一，每年營業額達到40億元以上，話鋒一轉，抨擊當今剛騙完神明的敗者為王，當上行政院長信口雌黃，繼續騙老百姓，未來信功將面臨被查水表的風險，另外，由於萊豬進口可能採低價銷售，豬農為了降低成本，恐開始使用萊劑。

中常委李傅中武詢問，對於蘇貞昌談話影響公司信譽，信功是否進一步採取法律行動？楊博仁指出，主要是希望蘇貞昌能夠澄清昨天談話並非事實，暫時不考慮法律方面，而蘇貞昌或其團隊至今沒有和他接觸。

中常委李德維進一步追問，是否擔心行政部門對信功查水表，楊博仁則期盼他們不要有這些小動作，社會大眾也看得很清楚，之後才會知道，相信應該是不會，此時中常委范成連嘲諷，不要得罪鴨霸政府，江啟臣補充，「有的話，再跟我們說」，國民黨團總召林為洲強調，「有的話，立法院會幫你」。

(中時 )