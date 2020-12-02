強者恆強，台股大盤向「萬四」叩關之際，也帶動元大投信旗下三大基金淨值創新高。根據最新統計顯示，元大金旗下元大投信所發行的台股高股息龍頭基金，以及未來通訊和關鍵科技兩檔5G題材ETF，2日收盤後的淨值都再創新高，其中，高股息龍頭基金的不配息、配息兩種類型，淨值分別來到12.34元、12.26元，較前一日再增加0.19元、0.18元。

未來通訊ETF則來到26.07元，較前一日增加0.09元，而漲勢最猛的是有「元大硬5G」之稱的元大關建科技ETF，2日的淨值來到25.82元，較前一日大增0.38元；倘若將三檔基金淨值上漲的幅度和大盤漲幅來對比，則上述三檔基金的淨值均上漲約1.5％，比起大盤漲幅0.75％高出1倍，可說基金管理人的操盤績效，已領先大盤表現1倍。

對於台股基金或ETF，投資人通常以淨值來換算成立以來的投資報酬率，倘若以上述的最新數據來看，上述幾檔元大近一年多來所推出的最新基金產品，漲勢都相當驚人，除了透過將股息按月配息，有債券基金屬性的高股息龍頭基金漲幅已超過12％，另兩檔鎖定5G題材的ETF，漲幅更超過25％。

市場人士認為，大盤叩關「萬四」，接下來台股投資的難度越來越高，此時也考驗基金管理人的功力，而元大投信上述三檔基金的淨值上揚幅度比起大盤表現更為優越，除了展現「強者恆強」的態勢，未來在投資人選擇投資產品時，亦會產生「西瓜偎大邊」效應。

(工商 )