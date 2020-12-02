CHECK inn 雀客旅館台北站前館自本月起加入政府防疫旅館行列，全館提供100間客房讓居家檢疫客住得安心，不僅有多種房型，還提供「含餐」和「不含餐」之兩種房價，宿期含三餐每晚2,300元起。

CHECK inn 雀客旅館台北站前館全館共有7款房型提供給居家檢疫旅客選擇，5坪雀躍雙人房型每晚2,300元，6坪經濟雙人房型每晚2,500元，6坪標準雙人房型2,700元，7坪經典雙人房型3,000元，10坪經典家庭房型3,500元，7坪雀客景觀房型3500元，7坪豪華雙人房型3,800元。

CHECK inn 雀客旅館台北站前館表示，飯店將提供三大亮點服務：

（1）提供免費WIFI，有機雙認證洗髮沐浴備品，同時全館100間客房都有窗戶。

（2）雀客同仁嚴格遵守防疫自主管理，公共空間皆備75％酒精，並安裝紫外線燈定期消毒。

（3）與專業防疫車隊配合，預訂機場防疫禮賓車帶領檢疫客直達CHECK inn雀客旅館，讓客人步出機場後、立即上車直達旅館，避免為排防疫計程車而久候，也能降低群聚風險。抵達旅館後，再經由專屬入住通道快速上樓、直抵房間，卸下行囊和舟車勞頓的疲憊。

為了給入住房客更有彈性的選擇，入住前可選擇「含餐」或「不含餐」之房價，「不含餐」之房價每日可折抵$200元房費。若選「含餐」，旅館將不定期為客人每日挑選不同菜色，如：美式、中式、健康低鈉餐等輪流供應，照顧住客三餐營養。

(工商 )