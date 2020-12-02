民國87年10月一名台大法律系學生張健怡企圖以美工刀挾持女子，趁機搶奪財物，遭逮後被判3年8個月徒刑，3年後他假釋出獄考上台北大學夜間部，沒想到竟再拿美工刀威脅多名女子，並「性侵」得逞，警方事後發現，張早在87年9月就已性侵女子，出獄後陸續在90年、91年犯下多起性侵案，這起「美工刀之狼」事件在當時造成社會譁然。

張健怡民國87年10月30日深夜原本要前往大倉庫舞場玩樂，搭乘電梯時，見購物後要回舞場、擔任PUB燈光師的顏姓女子單獨進入電梯，他認為有機可乘，故意未依顏女意思將電梯按停於六樓，而逕自按往為出租套房人跡罕至的八樓，並以身體遮掩電梯顯示板。

當電梯抵達八樓後，張健怡即強拉顏女走出電梯，並自後勒住顏女脖子，將她推往旁邊的樓梯間，因顏女極力掙扎並大聲喊叫，他心慌之下取出美工刀抵住顏女，顏女在掙扎後跌落樓梯平台，他趁機強奪顏女皮包中財物，為防顏女掙脫，以雙腳跨蹲顏女身上，抓住顏女衣襟，使顏女頸部、手肘、雙腿等多處瘀傷及擦傷後制伏顏女。

張健怡民國87年91年間，企圖以美工刀挾持女子，威脅並性侵得逞，過程中張曾入獄獲假釋，但他仍繼續犯案。（圖／資料照）

顏女同事事後聞聲趕來查看，當場逮捕張健怡，張被捕後向警方供稱，因為最近看許多人都有行動電話，也想買支行動電話過過癮，但口袋中只有三千多元不夠，才會動念搶劫。警方說，顏女一邊反抗，一邊大聲呼救，引來同事的注意，張隨即往樓上逃跑時，被員工追上，他一度持刀反抗，但刀子被搶下，隨後遭到痛毆，嘴唇、胸部多處被毆傷，警方人員隨後趕到，將他扭送法辦。

顏女事後稱遭張摸胸部性騷擾，但張否認猥褻，他辯稱在情急之下，急著控制不停反抗的顏女，因此才會碰到顏女胸部。

檢察官原本是依懲治盜匪條例的強盜罪起訴張健怡，並具體求刑十年。不過，法官張江澤認為，張在暴力行搶皮包當時，雖一度得手，旋即因被害人的抵抗，雙方發生爭執，致皮包掉落地上，由被害人撿回去，張可說只是短暫一時持有搶劫皮包，應認定為未遂犯，而非強劫既遂。法院審判依盜匪判刑他3年8個月徒刑。

張健怡民國87年91年間，企圖以美工刀挾持女子，威脅並性侵得逞，過程中張曾入獄獲假釋，但他仍繼續犯案。（圖／資料照）

不料，張健怡在88年到90年監服刑表現良好，再度考取台北大學法律系，因而獲得假釋，張出獄後在90年10月繼續持美工刀犯下性侵害婦女案件。刑事局根據DNA比對，鎖定張涉及87年及91年2起中山區性侵害案，他持美工刀尾隨被害女子至公寓樓梯間，脅迫被害人交出財物，撫摸被害人胸部，進而強迫被害人口交，性侵害得逞。

當時的矯正司司長黃徵男指出，張健怡服刑期間，表現正常，加上執行率已超過四分之三，才會通過假釋案，並非外傳張是因在獄中考上大學 才獲假釋。張考取台北大學法律系，是假釋後考上的，這次犯案也是在假釋期滿後。

警方是在清查舊案時，發現87年9月和91年7月，分別發生在新生北路一、二段的性侵害案的加害人為同一人。再進一步追查後，發現張嫌涉案的可能性很高，逮捕張後，經過DNA比對後確認為張所犯。

張健怡民國87年91年間，企圖以美工刀挾持女子，威脅並性侵得逞，過程中張曾入獄獲假釋，但他仍繼續犯案。（圖／資料照）

張健怡在87年9月間，從中山北上某KTV聚會後，發現酒醉的女被害人，張嫌認為有機可趁，從KTV一路尾隨女被害人至新生北路二段六十巷住處。被害人在一樓 等電梯時，張嫌持美工刀抵住女被害人的脖子，強行將被害人拖入大 樓住處內，等到進入被害人公寓後，張獸慾大發，先用毛巾勒住被害人頸部，隨後 毛巾綁在被害人手腕上，並出言恐嚇「再大叫我就不用保險套！ 」之後他要求被害人口交未果，隨即強行性侵得逞，事後張嫌將用過的保險套丟棄在馬桶內沖掉後離去，被害人驗傷報案。

張健怡假釋出獄後，91年7月他尾隨剛從補習班下課的被害人至住處大樓，隨後以美工刀脅迫被害人，強行拖至大樓二樓的空屋處性侵。張嫌事後表示要付錢給被害人，為了要留下嫌犯指紋，被害人收下嫌犯給的一千元。警訊時張嫌辯稱，91年案發當晚，他原本約了應召女交易，看見被害人時誤以為是應召女，才會強行硬「上」，事發後他將身上 所有的一千元現金全給了被害人。

不過，警方事後追查卻發現，張嫌經常出入被害人居住的大樓，並翻看住戶的信件，懷疑張嫌看上住在此的某女子，經常流連附近想知道該女子姓名資料。

警方從其合江街住處起出13張女子電話及信用卡帳單，張嫌供稱，是想和帳單上的女子做朋友，警方懷疑，張嫌是有計劃地蒐集女子的帳單地址，尋找作案目標，正進一步偵辦中。警方說，87年張落網時，警方尚不知道張嫌已經在中山區犯下強姦婦女案，警方沒有明確的歹徒檢體，也沒有DNA建檔，才沒讓張嫌的強姦罪行曝光。

台北地方法院認為他不是預謀犯案，民國94年4月15日依強制性交罪判刑4年6個月。由於張健怡在精神鑑定時向醫師表示，看到「風塵味」重的女人，就有性衝動。醫院鑑定認定張健怡屬於「權力型」的心理狀態 ，法院宣告張需強制治療。

(中時新聞網)