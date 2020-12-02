旗山區農會於12月5、6日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動。（柯宗緯翻攝）

旗山區農會於12月5、6日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動。（柯宗緯翻攝）

香蕉是旗山人種植的驕傲農產，配合旗山碾米廠創生計畫，旗山區農會於12月5、6日一連兩天在旗山體育場舉辦「赤腳行旗山 香蕉好食節」農特產品行銷活動，包含農特產市集、香蕉創意料理徵選與品嚐、趣味競賽、草地野餐以及最具農村文化景點「旗山碾米廠」導覽，讓民眾在走訪旗山之餘，也能探訪全台保留最完整的古早碾米廠。

旗山區農會總幹事石檻彰表示，旗山向來擁有「香蕉王國」的美譽，其品質、產量及面積皆為全台之冠，此次結合台灣香蕉研究所及在地文化導覽工作者，規劃「香蕉的一生」與「稻米的奇幻漂流」二大活動主題，透過各種活動方式帶領民眾詳細了解旗山農特產品及小鎮歷史文化。

從旗山老街、旗山火車站、再停留於碾米廠，一步一腳印深度了解旗山小鎮各項發展。走過70年歲月的旗山碾米廠，至今保留最完整碾米機具設備，碾米廠內10個米倉空間將展示旗山好玩又好拍的農村特色，並介紹碾米廠歷史、設備，帶領民眾瞭解旗山農村的環境生態。

活動會場也將提供旗山區的各項農特產~包刮香蕉、芭樂、檸檬、木瓜，以及農會研發出的「香蕉蛋捲」及「香蕉蛋糕」全都是免費品嚐，還有首次辦理的香蕉創意料理競賽，活動現場也將一一展現入選佳餚。

民眾也可參加體驗營，親自到果園採果，了解香蕉種植及生長環境，同時體驗香蕉收割與熟成方法，還可將採收的香蕉帶回家分享給家人，旗山農會希望讓參加活動的民眾腦子、肚子都有滿滿的收穫。

旗山農特產品行銷活動在行政院農業委員會與高雄市政府大力支持與指導下已持續舉辦二年，希望透過多元的行銷活動，吸引外地民眾走訪旗山，促進地方旅遊及消費，以永續性的發展為目標，讓旗山農業達到整體產業效應。

(中時 )