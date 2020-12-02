市長盧秀燕說，市府已通知北捷局希望最近就到市議會列席說明，讓市民及市議員更瞭解。（陳世宗攝）

台中捷運停駛第11天連結器軸心斷裂原因不明？市議員楊典忠、陳淑華2日於市政總質詢時，要求台北市長柯文哲應率北捷團隊至市議會列席，說明捷運列車問題報告檢測結果及改善方案；市長盧秀燕說，市府已通知北捷局希望最近就到市議會列席說明，讓市民及市議員更瞭解。

楊典忠表示，11／29北捷提出的報告內容，因未送給議會也沒有公佈就被市府退回？11／21當天情況決策者確認軸心斷裂後復駛的原因為何？其他車輛如何確認沒問題；他質疑中捷對重大事故的緊急應變SOP出問題，要求市府提供連結器原廠材質證明與強度測試報告。

市議員賴佳微說，中捷好像北捷台中分公司？台中捷運對於廠站、軌道、車輛設備安全都要有主導權，所有北捷測試檢驗報告都要來台中市，並線上直播向大眾說明清楚；台中捷運影響民眾與信心與未來搭乘意願，對中捷聲譽影響甚鉅，市府應向北捷與材料公司求償收入損失。

陳淑華指出，中捷發生重大事故，至今北捷局隸屬的台北市長都未到台中看現場，要求盧秀燕找柯文哲去中捷機廠實地會勘；市議會應該召開臨時會，深入了解台中捷運連結器軸心斷裂事件始末，檢討未來中捷面對重大事故或公安意外的應變措施。

市議員鄭功進關心中捷通車影響求償問題，他說，捷運停止試營運時間，中捷公司員工沒有工作損失要向誰求償？市府何時要向北捷和川崎公司訴訟求償？市長答應試營運一個月、營運5天就停止；未來恢復營運後，剩下的25天免費搭車優惠會不會還給市民？

盧秀燕表示，試營運期間同仁本來就要上班，不涉及營運收入，若耽誤原訂12月19日正式通車期程，將回歸契約及法律，視耽誤情形及狀況進行相關事宜。

中捷公司董事長林志盈強調，中捷公司目前有851位員工，試營運期間絕大部分都到第一線協助支援，通車時程若確實延誤，將再根據契約與對方協調求償；目前優先考慮安全與修復問題，待安全無虞可通車後，免費試營運的相關期程會再公告周知。

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(中時 )