台南市休閒農業發展協會推出冷凍分切鵝肉及熟食料理包。（劉秀芬攝）

台南市休閒農業發展協會推出冷凍分切鵝肉及熟食料理包，現正推出限量會組合，加贈料理食譜。（劉秀芬攝）

台南市休閒農業發展協會推出冷凍分切鵝肉及熟食料理包，「3代同堂鵝肉湯」解凍加熱即可食用。（劉秀芬攝）

台南市休閒農業發展協會推出冷凍分切鵝肉及熟食料理包，「麻香鵝米糕」解凍加熱即可食用。（劉秀芬攝）

台南市農業局為推廣國產鵝肉，輔導下營餐廳業者推出分切鵝肉冷凍包、熟食料理包，2日舉行發表會，台南市長夫人劉育菁也到場推薦，強調是上班女性的一大福音，還當場料理一道炒沙茶鵝柳，博得不少掌聲。

台南市是全國第3大養鵝區，有126家養鵝場，飼養19萬多隻鵝，其中又以下營區為最多，有近5萬隻；鵝肉不僅是下營五寶之一，眾多鵝肉店集中在台19甲線下營路段，是著名的「鵝肉公路」。

鵝肉規格相較於其他其禽肉大，通常1隻生鮮全鵝就要800元以上，讓家庭主婦卻步，因此消費者多以外食或購買切片熟食居多。農業局為推廣優質國產鵝肉，輔導台南休閒農業發展協會研發多種冷凍分切包裝，以及多項加工料理包，讓民眾在家也能輕鬆做、安心吃。

下營田媽媽鵝鄉園餐廳負責人顏雍哲說，此次開發的有「分切鵝肉塊」、「去骨鵝柳」生鮮鵝肉分切包；「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」鵝肉加工品熟食料理包。為了教消費者如何運用料理出美味的鵝肉佳餚，協會也以生鮮鵝肉分切品製作出20樣鵝肉料理食譜分享給民眾。

劉育菁表示，分切好的鵝肉可以有很多種料理方法，對家庭主婦非常方便，尤其是料理包，當她從學校忙完回家後，如果市長肚子餓了，料理包加熱，沙茶鵝柳加燙青菜，20分鐘3菜上桌，有主食、有菜有湯，非常豐盛；她也加碼推薦鵝油炒高麗菜，非常適合像黃偉哲這種需要減肥的人吃。

鵝肉熟食料理包開發者之一的邱惠梓指出，「3代同堂鵝肉湯」、「麻香鵝米糕」、「沙茶鵝柳」熟食冷凍料理包為2人分量，只要解凍加熱就可以上桌，非常適合小家庭或單身這料理食用；目前新產品12月5日前推出限量組合優惠價，5樣產品原價1040元優惠價850元，送1本精美食譜，詳情請上「下營田媽媽鵝鄉園餐廳」臉書搜尋。

(中時 )