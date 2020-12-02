女星隋棠日前在臉書評論單親母殺子遭判死刑一事，情緒激動痛批：「彷彿看到法官用行動搧了所有為生活、為孩子拼命的母親一大耳光」，事後則是為自身言論致歉，不過親子作家陳安儀上節目時直言：「殺死幼童不能值得同情」。

陳安儀上節目《新聞挖挖哇》談論單親母殺子一案，她表示由於單親母殺害一雙兒女屬於至親，加上又是兒童又會加重刑期，另外殺害孩子後並未覺得犯錯，才會讓法官認定「沒有悔意」判處重刑，至於殺害兩個手無縛雞之力的孩子，讓陳安儀難以接受痛斥：「這件事情沒有辦法寬待」。

此外，陳安儀表示自古以來，人們就有孩子是屬於母親附屬品的觀念，這讓她嚴加否認這點，不過對於外界質疑法官似乎判刑較重，她則表示：「你再怎麼樣困頓、有難關，可是不能夠任意去決定孩子的生死。」接著再三強調：「殺害幼童是不能夠值得同情」。

此外律師馬在勤也在節目上分析，表示就判決書而言，法官透露該母犯案後不斷陳述作案理由，更強調是因為生活辛苦才下此決定，這讓法官認為是宣洩情緒殺人而非憐憫殺人，故才作出此判決。

(中時新聞網)