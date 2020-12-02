高雄師大擊敗中州科大奪本季首勝。（大專體總提供）

109學年UBA大專籃球聯賽前兩天輸球的高雄師範大學，今天挑戰已經2連勝的中州科技大學，高師以更加積極的心態去面對，團隊氣氛也很high，最終71比59高師勝場開胡，中洲則吞下預賽首敗。

高師大教頭徐耀輝賽後表示：「主要是改變心態，從我到球員大家都有調整，這幾年高師大在第一場比賽比較不好，球員太想贏、很想回八強，給自己過大壓力，很多人因此失常，回去之後提醒大家像平常練球那樣發揮，球員也會討論如何帶動場上氣氛，今天就好很多。」

今天兩次灌籃的高師大大二好手郭振復，貢獻16分、5籃板，他說：「今天大家更積極、更進入狀況，我灌籃也比昨天更開心。」除了郭振復，劉旻諺進帳11分、6籃板、3助攻。

中州前兩場比賽傷了後場靈魂陳柏宏及楊子毅、李威瑨，今天連射手白薩都要幫忙控球，體力上消耗較大，也稍微影響投籃手感，雖然仍攻下全隊最高的23分，但三分球12投只中2，全隊外線34次出手僅中5，比前兩戰各11記、12記三分球少很多。

中州教頭許智超透露，今天陳柏宏照MRI確定右膝前十字韌帶撕裂，三周內安排動刀，本季應該報銷，楊子毅和李威瑨是今天照X光沒什麼問題，明天再安排照MRI。陳柏宏106學年左膝前十字韌帶撕裂，當時也是動刀治療、休兵8個月。

中州科大陳柏宏（右）本季預賽首戰就受傷，今天確認右膝前十字韌帶撕裂。（資料照／大專體總提供）

(中時 )