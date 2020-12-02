國民黨立委林奕華昨天質疑，蔡政府的美豬查廠作業若排除之前已開放進口的22家肉廠，台灣人明年1月1日仍可能吃到含萊克多巴胺的豬肉，衛福部長陳時中今表示，元旦起邊境將對所有進口豬肉逐批檢驗，基本上萊克多巴胺要超過容許量的可能是不會有，並強調未來若仍是零檢出的業者，應會自行標示無萊克多巴胺自清。

陳時中今天於中央流行疫情指揮中心表示，萊克多巴胺只要符合國內所訂的安全容許量就沒有食用風險，就算無法如期赴美針對現行可進口的22家業者稽查，也會在我國邊境進行逐批檢驗，把關國人食品安全。

陳時中強調，現行可開放進口的業者通過我國安全衛生條件的許可，「我們不要去破壞原有的商業秩序，但機場會採逐批檢驗，因此萊克多巴胺超量的可能性是不會有的。」

至於進口豬肉近來後要不要標萊克多巴胺？陳時中認為，若業者確認自家產品不含萊克多巴胺，應該都會自己標示不含萊克多巴胺，目前仍就是以鼓勵的方式來讓業者自主進行標示，並不會強制規範。

(中時 )