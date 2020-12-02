市場傳出京東、順豐、凱雷集團正在競購韓國CJ集團旗下的CJ榮慶物流，進一步擴大在大陸冷鏈物流的實力，整宗交易總規模預計超過11億美元。

榮慶物流成立於1985年，並在2004年展開冷鏈業務，CJ集團在2015年將榮慶物流併入旗下。當前希杰榮慶物流是一家集冷鏈、化工、普運為核心業務的綜合物流企業，為客戶提供全國倉儲、運輸、配送於一體的供應鏈服務

此前市場已經傳出CJ集團有意以10億美元出售希杰榮慶物流的消息。路透2日報導，當前CJ集團聘請摩根士丹利負責此出售案，而包括京東、順豐、凱雷集團等巨頭參與其中，且第一輪競標者還包括房地產公司、科技巨頭、金融業者。

路孚特數據顯示，2020年大陸物流業的併購交易規模按年大幅增長53％，達到23億美元。且在新冠疫情持續蔓延的當下，冷鏈成為物流業者都希望掌握的繼續，在貿易與物流行業中的地位越來越重要。

(工商 )