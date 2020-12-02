為強化高噪音車輛執法效率，有效嚇阻噪音車擾寧問題，環保署宣布「聲音照相-科技執法」將於明年元旦上路，針對高噪音車輛超標直接開罰，搭配經「三重認證」品管合格的取締設備以及「雙重把關」案件品保管控機制，未來高噪音車輛超標即拍即抓、無所遁形！

環保署表示，針對高噪音車輛擾寧問題，目前採搭配攔查檢測或通知車主到指定地點進行原地噪音量測，原地噪音量測主要係管控不當改裝排氣管製造噪音問題，但偶有碰到在路上很吵但原地噪音卻合格的狀況，其主因係駕駛人在行駛過程中因不當操駕製造高噪音行為所致，有鑑於此，環保署特參考超速照相執法模式，推動聲音照相直接開罰措施，為完備法令規範，環保署已完成三項法規修訂工作；於本(109)年10月15日公告「機動車輛行駛噪音量測方法-影像輔助法」、另於本年12月1日會銜交通部修正發布「機動車輛噪音管制標準」及「使用中機動車輛噪音管制辦法」。

環保署指出，參酌先前區間測速的相關經驗，為確保聲音照相系統之公正客觀性，該署特別針對硬體設備訂定「三重認證」措施，另針對違規案件判定流程規範「雙重把關」機制，以確保執法公信力：

1、硬體設備三重認證：噪音計須通過標準檢驗局檢定認證(每兩年檢定1次)、聲音照相系統通過環保署比測驗證(每年比測1次)、硬體設備每3天校正1次及每5分鐘對時1次。

2、違規案件判定雙重把關：扣除背景環境干擾(執行背景音量修正、確認風速及降雨氣象條件)及釐清其他音源干擾(保留紀錄事件前後3秒影像或音檔，確認事件噪音來源)。

另有關民眾關切聲音照相設備是否數量太少的問題，環保署說明聲音照相科技執法目的係為抓吵，為求聲音照相設備應用效率最大化，未來將採精準執法模式辦理，即優先針對民眾陳情熱區之特定路段設置固定式系統長期監視取締；另針對民眾檢舉特定時段的部分，則採移動式系統，以提升聲音照相設備應用成效。

環保署再次強調，聲音照相是從受體保護(民眾)角度出發，以「抓吵」為原則，車輛只要沒有過度不當改裝或刻意製造噪音的操駕行為，不會有超標的疑慮，駕駛人只要配合「順順騎、順順開，油門輕、不怕拍」，並不用擔憂受罰，呼籲駕駛人在路上行駛時能夠降低音量。

(工商 )