台北寒舍艾美酒店自12月14日起至明（2021）年3月31日推出「金喜年終．趣艾派對」尾牙春酒專案，企業團體、公司行號選擇中西合璧的自助饗宴每位1,800元+10％、每桌10位，或是五星級豪華中式桌宴，每桌22,800元+10％起、每桌12位，尾牙春酒專案不僅皆包含基本舞台、情境燈光、音響設備及席間免費停車等，且每桌皆贈送精選紅酒兩瓶、席間提供果汁及軟性飲料無限暢飲。

台北寒舍艾美酒店並在平日加碼祭出促銷優惠，凡選購中式桌席專案，於週一至週三每桌只18,800元+10％、最低保證桌數3桌。，此外，保證桌數達15至25桌以上，贈送探索廚房雙人下午茶券、保證桌數達35桌以上，即免費贈送一桌。

台北寒舍艾美酒店三樓宴會廳挑高五米，寬敞而具摩登質感的氣派場地，嶄新風格引人矚目。今年尾牙春酒專案，三樓宴會廳首推每桌23,800元+10％的五星級豪華中式桌宴，每桌12位／最低保證桌數15桌起。豐富菜色提供賓客多元選擇，首先推出「寒舍艾美迎賓集」八款國宴小菜揭開序曲，主廚推薦包含櫻花蝦明太子油條、格子脆蝦餅、花生麥芽蜜地瓜、醬漬燒烤章魚鬆等，以及鮮脆爽口的「七味熟扇貝蔬食沙拉」、溫潤醇厚頂級用料的「松茸海味佛跳牆」、醬香味濃的「翡翠川味麻婆爆海大蝦」、鮮甜彈牙「泰式檸香蒸高山泉水鱸魚」、台式道地經典「古早味什錦炒麵」，吮指美味的「青醬油醋堅果起司豬肋排」，餐後獻上甜入心扉的「波羅蜜椰奶西米露拚金網脆奶」，精心設計的絕美菜餚為饗宴點亮光彩。

為滿足多樣化的宴會需求，寒舍艾美酒店二樓多功能宴會廳，同步推出每桌22,800元+10％的主廚精選饗宴，每桌12位、最低保證桌數3桌起。主廚推薦美饌包含「茶燻魚鰾冰卷凱薩沙拉」、「蒜圓青花椒蒸北海道帆立貝」、「明爐蒜香吊燒放山雞」、「赤螺片花膠海底椰燉雞盅」、「杬菜蔥油鮮露蒸龍虎斑」等，除了豐盛美食佐佳釀之外，雅緻氛圍搭配自然採光的大面落地窗，由外引入的時尚景致為尾牙春酒歡聚增添美好新。

寒舍艾美酒店同時亦推出平日限定優惠，週一至週三每桌18,800元+10％寒舍艾美（最低保證桌數3桌），保證桌數達15至25桌以上，贈送探索廚房雙人下午茶券、保證桌數達35桌以上，即免費贈送一桌。另外，台北寒舍艾美酒店亦貼心提供中西合璧的自助饗宴派對，每位1,800元+10％，每桌10位、最低保證40位，席間主廚精彩獻上多國豐富美饌。

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