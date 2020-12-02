高雄地政局將在12月16日，進行2020年最後一次土地標售作業，此次總共只推出8個標案，總底價約12.40億元，其中，原為國軍眷村的第93期重劃區，高雄地政局取回的抵費地首次標售2,160坪，每坪底價約30.41萬元，由於面積大，又方正，距離高雄捷運橘線鳳山國中站，只有800公尺左右，加上又位處高雄的房市熱區鳳山，標售動態立即成為矚目焦點。

高雄市政府地政局長陳冠福2日主持記者會，公佈109年度第4季開發區土地標售情形，將推出8標9筆建地，12月16日開標，合計總底價12億4049萬6164元。

陳冠福表示，第93期重劃區，原為國軍眷村，緊鄰國定古蹟、「原日本海軍鳳山無線電信所」，高市府為了保存古蹟，同時活化眷村遷移後土地，以重劃方式整體開發，新闢住宅區、道路、公園及停車場，使該區具有歷史文化內涵與綠色休閒特色，生活機能更加健全。

他說，高雄地政局市地重劃第93期之後，總共取回4,300多坪建地，地政局首次推出1筆大面積土地，面積約2160坪，地形方整，雙面臨路，利於規劃興建景觀大樓，附近有市場、學校、公園及大東文化園區，距捷運大東站、鳳山國中站及鳳山火車站，都只有數分鐘車程，交通四通八達，因土地稀少性及區位條件絕佳，勢必成為投資人追逐焦點。

高雄地政局土地處分科長郭陽春指出，此次土地標售另有其它熱區，其中，第三季土地標售吸引眾多標單搶標的第77期重劃區，此次再推出2個標案，1筆面積約526坪，每坪底價約34.04萬元，適合商業使用，另1筆面積107坪，每坪29.09萬元，自用投資兩相宜。

他說，高雄大學區段徵收區，屬於北高雄優質文教特區，吸引投資人進駐，此次再推出2標2筆土地，其中1筆屬於「商三」土地，面積約639坪，位於大學26街，近高雄大學正門及萬坪藍田公園，地形方正，使用強度高，適合興建優質住宅大樓，每坪底價約35.04萬元，另1筆「住三」用地，面積約379坪，臨28米藍昌路，近高雄大學及中山高中，每坪底價約26.44萬元。

(工商 )