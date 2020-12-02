中華經濟研究院綠色經濟研究中心12/2日於高雄展覽館舉辦2020第二屆《臺灣循環經濟獎》頒獎典禮，中鋼公司由英國標準協會推薦，以「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」的專案首度報名參與評比，並獲得「創新技術獎」類別的傑出獎肯定。

2017年政府將循環經濟納入「5+2產業創新計畫」，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能，中經院綠色經濟研究中心為鼓勵企業投入循環經濟思維，減少能資源壓力並創造有別於以往線性經濟、回收經濟概念，以民間組織力量發起「臺灣循環經濟獎」，今年第二屆舉辦亦吸引全國各界企業投入報名，七大類別獎項共18家企業獲獎，展現臺灣企業發展循環經濟的傲人成果。

中鋼公司致力於節能環保及減碳工作，對於循環經濟及資源再利用之推行更是不遺餘力。近年來中鋼集團配合政府「循環經濟」政策，積極推動轉爐石多元應用，並完成相關使用手冊之編製。其中，轉爐石替代天然砂石作為瀝青混凝土粒料，應用於道路鋪面，證實具有磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強、抗剝脫能力佳等多項優點，並申請取得「瀝青鋪面用粒料綠建材標準」，實際應用於高雄市南星路、大業北路以及各縣市公用道路，有效提昇瀝青混凝土路面之品質與耐久性。2019年中鋼公司以「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」模式通過英國標準協會BS 8001循環經濟標準查核，獲得最高評級之最佳化等級，證明轉爐石之應用符合循環經濟精神，今年再以此專案榮獲臺灣循環經濟獎之肯定，顯示轉爐石應用係深具循環經濟價值。

轉爐石除了應用於「瀝青混凝土」作為道路鋪面材料外，已陸續完成多項轉爐石應用途徑的使用手冊，並經第三方審查通過，包括「海事工程」、「鋪面磚」、「CLSM控制性低強度回填材料」、「水泥生料」及「道路基底層」等，另透過各政府機關的協助，也將相關應用方式納入施工綱要規範，奠定公共工程應用基礎。此外，中鋼集團持續依循BS 8001循環經濟標準之條文精神，蒐集及參考國外先進國家之經驗與案例，順應全球及國內產業變動，進行轉爐石應用研究與發展，以推動轉爐石多元應用途徑，創造鋼鐵業副產品循環經濟再利用價值。

(工商 )