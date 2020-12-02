振興三倍券只能使用到12月31日，讓不少還未消費的民眾急著出手。不過，有一名網友在臉書社團說，有些店家已不收三倍券了，讓他急著問還有哪裡不會拒收，不少網友表示量販店有收，麥當勞還可找零。

原PO於臉書《爆怨公社》表示，周日（11月29日）出門購物，拿出三倍券要結帳，卻遭店員拒絕，讓原PO當場傻眼，直呼不是可以使用到年底嗎？更慘的是他到第二家店消費還是被拒絕，因此急著上網問還有那裡不會拒收，更抱怨三倍券的政策實在太擾民。

貼文一出，不少網友表示，基本上大賣場、量販店及各大超市仍有收，部分私人商家因怕麻煩，都只收到11月底。另外也有不少人透露，麥當勞可以找零，更有網友指「曾花47元，拿500元面額付款，找453元現金」、「500元三倍券買了蛋捲冰淇淋，店員找了我現金482元」。

麥當勞證實，到12月底前全台門市及歡樂送都接受三倍券，且均可找零，歡迎民眾多利用。

(中時新聞網)