和勤(1586)汽車零件出貨持續成長，帶動11月營收達到2.37億元，較上月成長12.95％，亦較去年同期成長13.13％，來到今年最高，旺季效應之下，預期12月營收仍將走高；累計前11月營收20.53億元，年增10.04％。

和勤11月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.68億元，佔比70.89％；硬碟機構件（VCM Plate）0.57億元，佔比24.19％。由於大陸車市產銷持續成長，公司的汽車零件客戶出貨量均增加之外，也有新產品開始量產，汽車零件營收淨額自9月起已連續第三個月創下歷史單月新高；硬碟（HDD）零件訂單穩定，公司出貨仍以高階雲端伺服器為主，較不受到硬碟PC市場縮減的影響。

隨著低毛利產品在年底前陸續結束出貨，以及新產品進入量產，產品組合優化，第4季平均毛利率更可望繼續攀升。

電動車產業發展加快，和勤除了是美系電動車大廠的零件全球獨家供應商外，公司將研發電池殼體，供各大電動車使用，也配合其他車廠開發電動車零件，未來公司的電動車零件營收比重將進一步提高。

(時報資訊)