法國香水製造商國際香水(Interparfums)周三提出新財測，預計2020年全年銷售稍微地優於預期，主要得益於夏季銷售反彈，並在秋季加速彈升。

由於疫情導致商店的關閉，並影響供應鏈，國際香水延後了部分重要發布，但自七月解除管制以來，公司已經看到逐步改善。

該集團旗下經營多個奢侈香水品牌，如Jimmy Choo、Coach、Montblanc，目前修正全年營收來到超過3.40億歐元(約4.10億美元)；先前的財測為3.20億~3.30億歐元營收，營業利潤率為7%~8%。

公司副執行總裁桑提(Santi)表示，2021年，國際香水有信心重回強勁成長，以及雙位數的營業利潤率。

經營奢華香水的該公司指出，已經透過時尚和香水Rochas進行一生態友好和環保計畫，Rochas為2021年Lanvin品牌下和Montblanc Explorer之下的一個系列。

(時報資訊)