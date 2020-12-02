微星(2377)宣布推出NVIDIA GPU架構的GeForce RTX 3060Ti系列顯卡新品。MSI GeForce RTX 3060Ti 採用NVIDIA Ampere架構和第二代NVIDIA RTX架構，帶來逼真的光線追蹤效果和先進的AI性能。

MSI GeForce RTX 3060Ti系列顯示卡支援NVIDIA GeForce平台開創性的三大技術，包括目前已超過25款遊戲運用大幅提升遊戲幀率的NVIDIA DLSS技術；NVIDIA Reflex可提供更低延遲和更出色的回應速度，讓玩家掌握制勝先機；同時，還有NVIDIA Broadcast可提高音訊和視頻品質，借助虛擬背景、人臉追蹤和麥克風降噪等AI功能，提高直播品質。無論是PC遊戲者、直播主、創作者，亦或在《電馭叛客2077》、《決勝時刻：黑色行動冷戰》、《看門狗：軍團》…等光追遊戲，MSI GeForce RTX 3060Ti系列顯卡都能提供更好的體驗。

MSI GeForce RTX 3060Ti系列顯卡，又再細分為：GAMING TRIO系列、GAMING系列及VENTUS系列。

MSI GAMING TRIO系列，全新外觀三風扇設計，在性能、低溫和低噪提供出色的平衡表現。運用了全新的TORX Fan 4.0風扇，成對的扇葉與扇框組合設計，巧妙地將氣流更集中導入第二代TRI FROZR散熱系統。加上Mystic Light的RGB絢爛燈效附載於顯示卡的外側，可通過Dragon Center 軟體中的Mystic Light Sync和Ambient Link與零組件RGB裝置連動控制。

GAMING系列，第八代TWIN FROZR架構也同步導入MSI GeForce RTX 3060Ti GAMING系列顯卡中，第八代TWIN FROZR全新進化設計，有效地將氣流快速引入散熱系統中，加上先進的氣流導向技術，在不影響散熱性能下，仍能擁有極佳的靜音效果。

VENTUS系列：採用散熱效能佳的TORX Fan 3.0風扇設計，提供三風扇和雙風扇兩款顯卡選擇。不論是工作還是娛樂，VENTUS系列返璞歸真專注於性能的表現。強大的散熱系統、強化背板、極簡工藝美學設計都使得VENTUS系列能夠輕鬆駕馭搭配任何風格的主機。

(時報資訊)